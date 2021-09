Sanidad espera a la EMA para la tercera dosis, salvo para vulnerables

Madrid – La ministra de Sanidad, Carolina Darias, señaló ayer que España esperará a los ensayos clínicos y la Agencia Europea del Medicamento (EMA) antes de decidir sobre la tercera dosis para la población "con la excepción" de los pacientes inmunodeprimidos, que ya "parece algo bastante aceptado por todos". Así respondió Darias a la oposición en su comparecencia en el Congreso, en la que insistió en que nuestro país siempre "irá de la mano de los organismos reguladores, como ha hecho siempre con la toma de otras decisiones".

No obstante, quiso dejar claro que la de la tercera dosis es, también como otras, "una decisión de las autoridades de salud pública de los países". "Nosotros vamos a acompasar las nuestras con los ensayos –de Pfizer y Moderna– y la EMA, con la excepción de las personas con inmunodepresión, que parece algo desde el punto de vista parece algo bastante aceptado por todos".

Y en este grupo "hay cierta, bastante coincidencia en no hablar de refuerzo, sino de poner otra dosis para alcanzar el nivel de inmunidad que no tienen esas inmunosupresiones". Darias recordó que la comunicación de la Agencia Europea sobre la tercera dosis se esperaba la semana pasada, pero no fue así porque tampoco habían concluido los estudios que están realizando las farmacéuticas e insistió en que, en todo caso, "España está preparada" para la adopción "de las decisiones que sean necesarias".

El pasado lunes, la ministra ya avanzó que había bastante consenso en que las personas inmunodeprimidas recibieran una dosis de refuerzo y mencionó los pacientes con trasplante sólido y los que están en tratamiento oncológico. Aunque prefirió no anticiparse a lo que los expertos de la ponencia de vacunas, que se reunirá hoy, plasmen en una propuesta en la que están trabajando desde julio y que deberá elevarse a la Comisión de Salud Pública antes de su paso por Consejo Interterritorial.

Por otro lado, la ministra exhibió su "orgullo de país" por el "éxito colectivo" que ha supuesto la campaña de vacunación que, aunque a 31 de agosto ha quedado rozando el 70%, Sanidad da por cumplido el hito que "no es el final, hay muchas metas volantes". Darias confirmó que los últimos datos corroboran que España entra en una fase de "descenso firme" y sugieren una buena evolución, lo que abre la mano a actualizar algunas medidas, como los aforos de las competiciones deportivas.

Medidas que podrían relajarse tras el Consejo Interterritorial de Salud de hoy que revisará, entre otros asuntos, el último acuerdo vigente en eventos multitudinarios incluidos los de la Liga Profesional de Fútbol y la Liga ACB, a fin de mejorarlos y conseguir un documento por unanimidad. Y al límite de que se cumpla el "hito" del 70% de población vacunada a finales de agosto [ayer se llegó al 69,5%], la ministra dejó claro que "Pedro Sánchez ha cumplido".

Darias insistió en que "España está avanzando muchas metas volantes, con distintos maillots de muchos colores, y el maillot amarillo, al llegar al final, lo tiene toda la ciudadanía y el Sistema Nacional de Salud", ejemplificó. Y "ese éxito colectivo se ha conseguido a pesar del ruido, ha habido más consenso que disenso".

Además, en su comparecencia en la Cámara Baja, la ministra situó a España como uno de los países del mundo con mayor cobertura vacunal, un referente mundial y uno de los "más protegidos" frente al coronavirus, zanjó.