Consejos en 'Youtube' para entender la vejez

Dos geriatras del CHN crean contenido audiovisual para aconsejar sobre los posibles problemas del envejecimiento

Irene Criado, procedente de Segovia, y Hui Chen, con ascendencia china pero nacida en Elche, médicos residentes de Geriatría cruzaron sus caminos en el Complejo Hospitalario de Navarra. Un día quedaron para comer y la segoviana propuso a su compañera poner en marcha un proyecto que ayudase a una mayor y mejor compresión de la geriatría. "Cuando Irene me comentó la idea no me lo pensé dos veces", reconoce Chen. De ese encuentro surgió Geri-Arte, como ellas lo denominan, es decir, "el arte de comprender el envejecimiento, geriatría para todos". El tercer integrante del grupo y encargado de la parte audiovisual es Pablo García. "Poco antes de quedar con Irene me había reunido con Pablo, y llegamos a esa misma conclusión: necesitábamos acercar la vejez a la sociedad", asegura Chen.

Esta iniciativa comenzó a tomar forma en enero y dos meses después grabaron los primeros vídeos, que se publicaron el pasado mes de julio. Las mujeres de este equipo se encargan de los guiones mientras que García realiza la grabación y montaje del contenido. "Da vértigo ponerse delante de la cámara, pero poder aportar todo lo que la geriatría tiene por enseñar y ser la cara visible para llegar al resto de la sociedad supera cualquier miedo", explica Criado. Durante las grabaciones contaron con la colaboración de Sagrario, una actriz que participa en los diferentes vídeos.

A pesar de que su público principal son los familiares, el personal médico visualizó antes su trabajo. "Hemos encontrado una respuesta bastante buena por parte de nuestros compañeros, lo ven como una herramienta útil a la hora de trabajar con las personas en esa etapa de la vida", señaló Criado.

Mediante el canal de Youtube buscan llegar al público más joven con el objetivo de que sus consejos puedan servirles de ayuda a la hora de interactuar con sus mayores. Además, por parte del Complejo Hospitalario de Navarra se han sentido apoyadas en todo momento. "Nos siguen animando para continuar con el proyecto", destaca Criado.

Estas médicos reconocen que cuando una se encuentra con que sus padres se están haciendo viejos surgen dudas y miedos. El reto de Geri-Arte es ayudar a comprender el envejecimiento, distinguir lo que es normal de lo que no, y promover que el envejecimiento se haga de la mejor manera posible. "Abordamos temas concretos y tratamos de explicarlos de la manera más sencilla para así facilitar su comprensión, y de esta forma sea más fácil enfocarlos en la práctica", aclara Criado. "Queremos llegar a la gente, por eso hemos buscado un formato que sea atractivo y que salga de los muros del hospital, añadiendo ciencia, humor y mucha ilusión", añade su compañera Chen.

¿Por qué geriatría? ¿Por qué estas médicos optaron por especializarse en geriatría? En el caso de Irene Criado una de las razones de su decisión fue que la geriatría es una especialidad general, no se centra en ningún órgano sino en la persona en su conjunto. "Tiene una parte social muy potente y otra muy humana. Es una forma de trabajar que yo no he encontrado en otras especialidades", explica esta segoviana. "La geriatría es mejorar la calidad de vida y hacer feliz a la persona. Una visión de la medicina más humana, centrada en lo importante como puede ser seguir caminando, ver a sus seres queridos, relacionarse", asevera.

A diferencia de Criado, Chen no conoció este área de la Medicina hasta casi finalizar sus estudios de la carrera. "Fue una casualidad y una suerte, salí muy encanta de esa experiencia. Es lo que yo buscaba en la medicina, tratar a los pacientes como personas", afirma Chen. Ambas hablan con pasión de esta especialidad y lamentan que "una profesión tan bonita y que tiene tanto que aportar se quedé dentro de la consulta de un hospital".

Nadie quiere ser viejo Otro de los objetivos del proyecto Geri-Arte es poner su granito de arena para eliminar la "parte negativa" que acompaña a la vejez . "Ni los propios viejos quieren que les llamen viejos, y no entendemos por qué", exclamó Criado. "Si alguien es joven se le dice que es joven, por qué debe ser distinto al ser viejo. El problema es que vivimos en una sociedad que quiere vivir joven eternamente y nosotros mismos somos quienes añadimos connotaciones despectivas a la palabra", añade esta doctora.

Mediante sus vídeos buscan ayudar a entender qué pasa con el envejecimiento y saberlo llevar de la mejor manera posible. "Tenemos que quitar esos tabúes y prejuicios a la vejez y dejar de tener miedo a sentirnos viejos", afirma Chen. Aunque todavía les queda mucho trabajo por delante, el día que sus pacientes les reconozcan por sus vídeos no saben cómo reaccionarán. "Igual nos sacan los colores, pero seguro que una sonrisa también. Tenemos motivos para estar orgullosas", concluyeron.