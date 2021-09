Aplazado el juicio a la vecina de Tudela, acusada de abuso y explotación infantil en Kenia

El juicio a la vecina de Tudela Marta Oreja, profesora del ESIC Idiomas Tudela y fundadora de la ONG Supporting Healthcare in Kenya, que se encuentra retenida en el país africano acusada de abuso y explotación infantil, ha sido aplazado al 24 de septiembre. Además, una de las denunciantes ha retirado la denuncia, lo que, según ha explicado la cooperante navarra a La Sexta, "es clara evidencia de que no hay caso ni nada que denunciar". Según defiende en una información publicada por DIARIO DE NOTICIAS, se trata de "acusaciones falsas vertidas por el ex director de la escuela de Kombani, en Kenia, al que ella previamente había denunciado al enterarse de que le estaba cobrando a los padres un dinero para que sus hijos pudieran ir a la escuela".



SABER MÁS Una vecina de Tudela, acusada de abuso y explotación infantil en Kenia

La joven, que el martes acudió al primero de los juicios en Mombasa que se acabó aplazando hasta este viernes y ahora hasta el 24 de septiembre, asegura que todo obedece a una venganza de los exempleados suyos de la escuela, el exdirector y su mujer, quienes impartían las clases y gestionaba el centro, a los cuales despidió y denunció por extorsión al enterarse a través de las familias de que les estaban cobrando los servicios que la ONG ya costeaba.