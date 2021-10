Isabel Jiménez Urra: "Ha revolucionado mi vida en todos los aspectos: profesional y personal"

Pamplona – Casi a diario desde hace 19 meses, Isabel Jiménez Urra, especialista en Medicina Intensiva de la UCI B del Complejo Hospitalario, reflexiona sobre la pandemia. "Ha revolucionado mi vida en todos los aspectos: profesional, personal... Para mí ha sido un antes y un después; ha sido año y medio terrible: terrible como trabajo, terrible en casa, terrible en la calle... Muy duro, difícil", reconoce pero, al mismo tiempo, ha aprendido "mucho de la vida".



Entre las lecciones que saca, cita que "no podemos controlar nuestra vida, que la naturaleza siempre puede con todo. Me lo ha demostrado la pandemia, los volcanes... Queremos controlar todo y la vida nos controla a nosotros" o que "hay que vivir con mayor alegría y con más intensidad el día a día. Los pequeños detalles, como tomarte una cerveza o juntarte con tu familia son una fiesta, cuando antes no valorábamos esas cosas".

En esta línea, destaca que "mis compañeros de trabajo son mi familia. Hemos aprendido muchísimo de Medicina, de la vida y de todo", aunque a "un precio muy importante".

Por eso, para esta nueva fase reclama "responsabilidad. Pediría que hagamos caso de las recomendaciones, que seamos sensatos con lo que hacemos, que porque nos digan que se puede salir no quiere decir que podamos hacer lo mismo que antes, que tenemos que aprender a vivir de otra manera, mucho más serena y con más precauciones, porque esto no ha sido ninguna broma. Todavía está el virus circulando y no podemos arriesgarnos a volver a cometer las mismas faltas que otras veces, que en cuanto nos han dejado salir ha vuelto la epidemia a florecer".