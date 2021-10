El 89,1% de la población vacunable en Navarra ya tiene la pauta completa

Salud prepara la nueva fase de vacunación frente al COVID-19 con el inicio de la inoculación de la tercera dosis de Pfizer a la población de 70 años en adelante a finales de octubre. Se trata de un colectivo considerado vulnerable, que cuenta con aproximadamente 98.000 personas.

Esta decisión llega después de la administración de esa tercera dosis a las personas institucionalizadas en residencias de mayores y supone un paso complementario a la línea de repescas en todos los tramos etarios.

En estos momentos, Salud está ultimando la implementación logística, en cuanto a plazos, lugares y público diana. En este sentido, se están estudiando diferentes escenarios, aunque es previsible buscar sinergias con la campaña de vacunación de la gripe, con protagonismo de Atención Primaria. No obstante, no se descartan apoyos y recursos complementarios a los propios centros de salud para garantizar la accesibilidad en todos los lugares. En cualquier caso, se informará a la población en general de todos los detalles prácticos y a las personas en concreto a las que se dirigirá esta campaña sobre las instrucciones que deben seguir.

Además, el Departamento de Salud ha finalizado la administración de la dosis de refuerzo a las personas usuarias de residencias de mayores. A día de hoy, se han inoculado 5.950 dosis adicionales. No se ha vacunado en aquellos casos en los que no hubieran transcurrido al menos 6 meses desde la segunda dosis; situación que se ha dado en alrededor de 500 personas. Se avanza también con la inmunización con una dosis adicional a las personas que forman parte del grupo 7 (personas con condiciones de muy alto riesgo).

Por otra parte, Salud continúa, durante todo el mes de octubre, administrando vacunas en las zonas rurales del Área de Pamplona / Iruña a las personas que están en seguimiento. Se ofrece vacunarse a las personas que han pasado la enfermedad o que no han contestado a las llamadas. Estas personas reciben una llamada telefónica de la profesional de enfermería que se desplaza a las zonas rurales para ofrecerle la vacunación e informarle del lugar asignado por la zona básica para recibirla, en horario de 9 a 15 horas. También se vacuna a aquellas personas que acuden sin cita.

Así, Salud acude a vacunar cada día de la semana del mes de octubre a una zona rural del Área de Salud de Pamplona: los lunes a Tafalla, los martes a Peralta, los miércoles a Sangüesa / Zangoza, jueves a Doneztebe / Santesteban y viernes alternará entre Irurtzun y Altsasu / Alsasua.

En cada zona rural se vacuna a las personas de varias zonas básicas de Salud: en Tafalla, se vacunará a las personas de las zonas básicas de Cascastillo, Artajona, Tafalla y Olite / Erriberri; en Peralta / Azkoien, solo Peralta; en Sangüesa, las zonas básicas de Isaba / Izaba, Salazar y Sangüesa; en Santesteban, para las zonas básicas de Lesaka, Elizondo y Santesteban; y en Irurtzun a las zonas de Alsasua, Leitza y Etxarri Aranatz, e Irurtzun.

Por su parte, para la población de Pamplona y comarca permanece abierto el centro de FOREM en Mutilva / Mutiloa, en el que prosigue la posibilidad de recibir la vacuna sin necesidad de reservar fecha previamente (con horario de 8,30 a 19 horas). En el Área de Tudela, en el Hospital Reina Sofía la vacunación se administra tanto con cita como sin ella (de 8.30 a 19 horas), y en el Área de Estella-Lizarra la actividad vacunal se centraliza en el Hospital García Orcoyen y se administra con cita, en horario de 15 a 17 horas.

El 89,1% de la población vacunable, con pauta completa



En lo que respecta al proceso de vacunación, ayer se administraron 1.052 dosis, lo que eleva el número de vacunas administradas a 986.531.

Las personas que han completado su vacunación hasta la fecha son 517.933 personas (el 89,1% de la población vacunable, a partir de 12 años, y el 78,3% de la total). Además, ha recibido al menos una dosis el 90,3% de la población vacunable y el 79,4% de la total, 524.751 personas.

En cuanto a la cobertura por grupos de edad, se ha administrado la pauta completa al 100% de mayores de 80 años y al mismo porcentaje de los de 70 a 79 años. Además, tienen la pauta completa el 97% de los de 60 a 69 años; el 94% de los de 50 a 59 años; el 87% de 40 a 49 años; el 76% de 30 a 39 años; el 79% de 20 a 29 años; y el 81% de 12 a 19 años.

Respecto a la cobertura con al menos una dosis, en el tramo de 80 y más es del 100%; de 70 a 79 años, el 100%; de 60 a 69 años, el 98%; de 50 a 59 años, el 95%; de 40 a 49 años, el 88%; de 30 a 39 años, el 78%; de 20 a 29 años, el 82%; y de 12 a 19 años, el 84%.

El Informe Epidemiológico confirma la estabilización de la incidencia de nuevos casos



Según datos del últimoInforme Epidemiológico del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) en la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre se han confirmado 163 casos por PCR o por antígeno (25 por 100.000 habitantes), lo que supone un aumento no significativo del 14% respecto a la semana anterior.

Según concluye el Informe, aunque se estabiliza la incidencia de infecciones, "todavía se mantiene circulación del COVID-19, y el número de infecciones generadas a partir de cada caso vuelve a superar la unidad, lo que indica una relajación demasiado rápida de las medidas preventivas". Los niveles de incidencia son bajos, por lo que la situación puede reconducirse si se mantienen algunas precauciones y medidas preventivas por parte de la población y se procura evitar situaciones que favorezcan la propagación del COVID-19.

Mientras exista evidencia o sospecha de circulación del COVID-19 u otros virus respiratorios, cada persona debe poner los medios para evitar contagiarse y transmitir la infección, combinando las siguientes medidas: la distancia física interpersonal de más de metro y medio minimiza el riesgo de transmisión. Cuando no puedan mantenerse estas condiciones debe utilizarse mascarilla; uso de mascarilla cuando no se mantiene la distancia física de seguridad entre personas. Se debe mantener el uso de la mascarilla en situaciones en las que se coincide con personas no convivientes habituales, en espacios cerrados o en espacios abiertos si no se mantiene la distancia interpersonal; y la vacunación completa que reduce mucho el riesgo de presentar enfermedad grave, y moderadamente el riesgo de infección ante un contacto con un caso.