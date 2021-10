Saray, preocupada por la atención a las largas supervivientes y por el aumento de casos antes de los 40

La Asociación Navarra de Cáncer de Mama Saray volvió a expresar este martes en el Parlamento su preocupación por "las carencias en la atención a los largos supervivientes y a sus familiares", así como del "crecimiento del número de mujeres diagnosticadas de cáncer de mama antes de cumplir los 40 años".

En un acto institucional por el Día Internacional del Cáncer de Mama –que se celebró este martes–, la presidenta de Saray, María José Oraa, recordó que esta patología representa el 30% de todos los carcinomas que se diagnostican en mujeres y, por ende, es la primera causa de mortalidad por tumores en mujeres. Tras señalar que en la Comunidad Foral "seguimos con una incidencia de 410 nuevos casos al año", de manera que "una de cada ocho mujeres sufrirá cáncer de mama en su vida", y que "la tasa de supervivencia a cinco años es superior al 90%", recalcó también que no debemos olvidar que "una de cada diez pacientes debutará con un cáncer avanzado o metastásico y entre dos y tres de las nueve diagnosticadas precozmente acabarán teniendo recidiva o agravamiento de la enfermedad".

Oraa reclamó "más inversión en investigación e innovación" para, como "prioridad, mejorar la vida de las pacientes metastásicas", y volvió a reivindicar la erradicación de las listas de espera en las revisiones; el desarrollo de una asistencia centrada en el paciente; y el impulso de cambios normativos tendentes a favorecer el retorno a la actividad laboral, porque detectan que "hay trabajadoras con cáncer de mama que tienen problemas para mantener sus responsabilidades laborales o profesionales, lo que deriva en despidos, bajas voluntarias o dificultades en su promoción profesional". Asimismo, denunció "el factor discriminatorio y la necesidad de un cambio normativo en la renovación del carné de conducir y en otros aspectos, como créditos hipotecarios, seguros, etc"; y solicitó registros poblacionales de cáncer homogéneos, estructurados y actualizados.

Como concluyó, "muchas de nuestras reivindicaciones no cambian. Los protocolos de seguimiento se incumplen sistemáticamente y la humanización de la salud no es posible si el tiempo de consulta es de 10 minutos. Nos preocupan las carencias en la atención a los largos supervivientes y el aumento del número de mujeres diagnosticadas antes de los 40 años. No obstante, los datos sobre demoras en tratamientos, siendo mejorables, son mejores que en otros lugares. A su vez, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sigue apoyando la introducción de nuevos fármacos, técnicas y tratamientos", por lo que hizo una "mención especial a la gran labor del servicio de Farmacia".

Por su parte, el presidente del Parlamento, Unai Hualde, consideró imprescindible incrementar el acceso de la población femenina a los controles y tratamientos necesarios para combatir esta enfermedad que, como tantas otras, "requiere de investigación" en el marco de un sistema de salud vigoroso. "Es una de las importantes lecciones que nos ha recordado la pandemia. Sin esos dos pilares, investigación y sistema público de salud, estaríamos mucho peor en Navarra y en el mundo. La situación de las mujeres que viven con esta enfermedad, obligadas a superar pruebas y obstáculos, se asemeja a una yincana. Se ha avanzado mucho, no hay más que ver las noticias, Navarra prevé para 2023 un prototipo de vacuna contra el cáncer de mama, pero, como siempre nos recuerda Saray, no hay que parar", sostuvo Hualde, para finalizar felicitando a Saray por sus 25 años de trabajo ayudando y acompañando a las personas con cáncer de mama y sus familias.



Apuntes

La presidenta de Saray, Mª José Oraa, durante la lectura del manifiesto. Foto: JAVIER BERGASA

-Respaldo del Parlamento foral. El Parlamento de Navarra reconoció en el acto el trabajo de Saray en los últimos 25 años y respaldó sus demandas a favor de una mayor inversión en investigación e innovación para agilizar los diagnósticos. Al acto, que concluyó con una foto de grupo con los y las integrantes de la Mesa y Junta de Portavoces luciendo el lazo rosa, asistieron parlamentarios y parlamentarias de todos los grupos.

-AECC. Con motivo del Día Mundial, la Asociación Española Contra el Cáncer volvió a lanzar la campaña Saca pecho y puso de manifiesto que el cáncer de mama hace más vulnerables a las mujeres que desarrollan la enfermedad. En lo que llevamos de año esta asociación ha atendido a 168 navarras con esta patología en atención psicológica y a 88 en atención social.

La asociación Saray

Anima a participar en la yincana

lll 2.500 dorsales vendidos. La Asociación Navarra de Cáncer de Mama hizo un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la yincana que celebrarán los días 30 y 31 de octubre, en lugar de la carrera solidaria, con el fin de recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad. Hasta el día de ayer, la asociación había vendido unos 2.500 dorsales y camisetas –a un precio de 5 €–, si bien para esta edición se ha marcado el objetivo de alcanzar la cifra de 7.500 –la mitad de los 15.000 dorsales que hubo en la última edición de la carrera–. El Corte Inglés se encarga de la venta y se podrá adquirir un dorsal hasta el mismo sábado 30 o hasta el fin de existencias. Cabe recordar que gracias a estos eventos, Saray ha podido destinar un total de 358.282 € a investigación en seis años. En lugar de la tradicional carrera, por "precaución" la asociación optó este año por una yincana. La actividad será por el recorrido tradicional, donde se colocarán unos 25 lazos rosas de 1,5 metros de alto. Un acto, como definieron, "de parecidas características, apto para todas las edades, pero que no sea multitudinario".

Las frases

"La humanización de la salud no es posible si el tiempo de consulta es de diez minutos"

María José Oraa

Presidenta de Saray

"La situación de las mujeres que viven con esta enfermedad se asemeja a una yincana"

Unai Hualde

Presidente del Parlamento