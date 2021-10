Vacunados en segunda convocatoria

Un total de 155 estudiantes de la UPNA y la UN se sumaron ayer al proceso de inmunización en la propia universidad

La vacunación se les había quedado pendiente para septiembre (o para octubre, en este caso). Por diferentes motivos, muchos estudiantes universitarios no pudieron inmunizarse frente a la covid-19 en verano y un total de 155 aprovecharon para hacerlo ayer en los puntos habilitados tanto en la Universidad Pública como en la Universidad de Navarra. Se vacunaron en segunda convocatoria, en la repesca, en el tiempo de descuento, pero en un gesto que sigue siendo igual de importante para recuperar la normalidad previa a la pandemia.

Porque cada vacuna cuenta. Con más del 90% de la población vacunable ya inmunizada en Navarra, el Gobierno foral ofreció una última oportunidad a los estudiantes que todavía no lo habían hecho instalando durante la jornada de ayer dos dispositivos tanto en la UPNA como en la UN. Y los jóvenes respondieron a esta última llamada.

Asun Andrés, enfermera encargada de la vacunación en el punto habilitado en la Universidad de Navarra, se mostró muy satisfecha con el resultado. "Ha venido mucha más gente de la que pensábamos. Está claro que, acercando un poco la vacunación, la población se anima. Creo que ha merecido la pena el esfuerzo que hemos hecho este día", resumió.

Los equipos trabajaron de 9 a 14 y de 16 a 20 horas sin cita previa y la afluencia fue muy diferente en cada una de las ubicaciones. Mientras en la UPNA los jóvenes entraban con cuentagotas, en la UN se formaban algunas colas debido a la gran demanda.

Las razones de esta disparidad son evidentes. Además de un mayor número de alumnos, la UN cuenta con una importante cantidad de estudiantes inmigrantes que todavía no habían tenido acceso a la vacuna en sus países de origen.

Ese fue el caso de Ana Carolina, alumna mexicana de primero de Filosofía. "He venido a vacunarme porque en México todavía no ponían la vacuna a la gente de mi edad. Allí, solo están vacunando a personas de más de 20 años y yo todavía tengo 19. Ya que estoy aquí, quería aprovechar para ponérmela", explicó.

Sin embargo, también fueron a por su dosis algunos alumnos de Pamplona como Lucía Iturriaga, estudiante de Enfermería. "No me vacuné antes porque ya había pasado el covid en julio y tenía anticuerpos. Pero ahora, como se han abierto mucho las restricciones, nos piden para todo el pasaporte covid. Por ejemplo, para hacer las prácticas o para ir a campamentos, así que veo muy necesaria la vacunación".

En la Universidad Pública, una de las pocas personas que acudió a vacunarse fue la profesora de Trabajo Social Paola Damonti: "He intentado vacunarme a través de la página de la carpeta de salud, pero me ha sido imposible porque me decía que no había citas. Entonces, he mirado por casualidad el correo de la Universidad, he visto que me podía vacunar aquí y no he dudado en venir. Resulta que se podía ir a Forem sin cita previa, pero eso no lo sabía. Ahora, animo a todo el mundo que quede a vacunarse porque es imprescindible para recuperar la normalidad".

"Ha venido mucha más gente de la que pensábamos; creo que la jornada ha sido un éxito" asun andrés Enfermera en el puesto de la UN

"En México no puedo vacunarme por la edad, así que he aprovechado para hacerlo en la UN" ana carolina Estudiante de Filosofía

"Pasé el coronavirus en julio, tenía anticuerpos y no había podido recibir la dosis hasta ahora" Lucía iturriaga Estudiante de Enfermería