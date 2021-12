¿Cómo debe ser mi cena de Nochevieja para evitar contagios de covid?

Las fechas más señaladas del año llegan en plena sexta ola de coronavirus y todo el mundo se pregunta cómo se deben celebrar este año las Navidades con seguridad. El Gobierno foral ha elaborado una guía con las recomendaciones para estas fiestas, en la que responde a cuestiones tan relevantes como la forma en la que se deben celebrar las comidas familiares, los eventos culturales e incluso las San Silvestres.

¿Qué debo hacer si tengo síntomas compatibles con el covid?



Hay que quedarse en casa si hay síntomas, diagnóstico o contacto. Las personas con síntomas compatibles con la covid-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria...) deben autoaislarse y consultar con su centro sanitario. Las personas que son contacto estrecho de un caso confirmado deben seguir las indicaciones del servicio de salud. Si no están vacunados, deben mantener la cuarentena hasta la PCR negativa a los 10 días. Si están vacunados o han pasado la enfermedad recientemente (menos de 6 meses) y hasta que la PCR sea negativa a los 7 días, deberán mantener medidas preventivas reforzadas.

¿Es obligatorio el uso de mascarilla?



Sí. A partir de hoy 24 de diciembre, el uso de la mascarilla es obligatoria en exteriores y en espacios interiores de uso público. En la hostelería y la restauración, se podrá quitar únicamente en los momentos de consumo de alimentos y bebidas.

¿Cómo deben ser las cenas y comidas familiares?



Se debe limitar el número de participantes tanto en encuentros sociales como en encuentros familiares entre no convivientes, especialmente con presencia de personas vulnerables. Se recomienda limitar el número de participantes a un máximo de unas 10 personas, con un máximo de 2 grupos de convivencia. Se recomienda utilizar una mesa grande, que permita la mayor distancia entre las personas del encuentro. Además, hay que hacer un uso correcto de la mascarilla (cubrir nariz, boca y barbilla) cuando no se esté comiendo ni bebiendo y también en el espacio de la sobremesa. Se recomienda minimizar el tiempo de los encuentros familiares. Por otro lado, es importante que el espacio donde se lleve a cabo la reunión tenga una buena ventilación. A poder ser, la actividad se realizará en el exterior y, si no es posible, manteniendo una adecuada ventilación.

¿Puedo ir a mi sociedad gastronómica?



Sí. Pero se recomienda tanto en hostelería, restauración como en sociedades que haya un máximo de 10 personas por mesa con una distancia mínima de 1,5 metros entre los comensales de mesas diferentes. Se garantizará una adecuada ventilación natural o mecánica y se deben utilizar medidores de CO2 si es posible. Lo ideal es realizar el consumo sentado en mesa, así como también sentado en barra, en su caso. En los locales de ocio nocturno, se recomienda el consumo en mesas o alrededor de las mismas con un máximo de 10 personas. Además, se sigue exigiendo el uso correcto de la mascarilla (cubriendo nariz, boca y barbilla) cuando no se esté comiendo ni bebiendo y en el espacio de la sobremesa.

¿Puede haber olentzeros o cabalgatas de Reyes?



Sí. Sin embargo, este tipo de celebraciones suponen la asistencia de una gran cantidad de público, habitualmente en espacios relativamente reducidos y con un porcentaje muy importante de niños menores de 12 años, grupo de edad que en este momento se encuentra sin vacunar y que en Navarra tiene una incidencia acumulada a 14 días que supera los 1.500 casos. La recomendación es que se celebren preferentemente de manera estática o en lugares donde se pueda controlar el acceso, evitando aglomeraciones y garantizando siempre el cumplimiento de todas las normas de higiene y medidas de prevención, uso de la mascarilla y distancia de seguridad interpersonal.

¿Puedo tomar la hostia en misa?



No. En las celebraciones religiosas y de culto no está autorizado comer ni beber. Además, se recomienda distancia física, escalonar las entradas y salidas o distribuirlas por distintos accesos para evitar aglomeraciones, hacer un uso correcto de la mascarilla (cubrir nariz, boca y barbilla), una ventilación adecuada y limitar el contacto físico entre personas y también con objetos de devoción (suprimir objetos a besar). ?Se recomienda una precaución especial con los oficiantes y los coros, reduciendo los cánticos; y mantener el uso correcto de la mascarilla y la distancia interpersonal.

¿Puede haber San Silvestres?



Sí. Se recomienda que, a la hora de organizar carreras como la San Silvestre, se planifique la salida de corredores por grupos no muy numerosos y escalonar sus salidas dejando al menos 5 minutos entre grupo y grupo. Será obligatorio el uso de la mascarilla para los participantes antes de la competición y para el público asistente. Además, es conveniente establecer entradas y salidas diferenciadas a los circuitos de la carrera, evitando el cruce de participantes. Por último, lo ideal es diseñar la entrega de premios con medidas que eviten aglomeraciones y contactos directos y crear pasillos de tránsito para el público en el recorrido de la carrera.

¿Qué se debe hacer en las actividades de tiempo libre?



En actividades de tiempo libre con población infantil y juvenil como campamentos de verano, ludotecas y similares, se recomienda tener en cuenta las siguientes medidas: escalonar las entradas y salidas o distribuirlas por distintos accesos para evitar aglomeraciones; planificar el tamaño de los grupos, los horarios y las actividades a realizar para posibilitar el cumplimiento de las medidas de prevención como la distancia física interpersonal, realizando, si fuera necesario, turnos para llevar a cabo las actividades programadas y priorizar las actividades al aire libre en especial para aquellas que tengan un mayor riesgo de generar aerosoles como cantar, corear, gritar, etc. Si las actividades se realizan en espacios interiores, éstos tienen que tener una ventilación adecuada.

¿Dónde tengo que enseñar el pasaporte covid?



Las personas con 12 años y más, deberán presentar el pasaporte covid (es válido cualquiera de los 3 tipos de pasaporte) para acceder a los siguientes locales y establecimientos: locales y establecimientos con licencia de discotecas, salas de fiesta, cafés espectáculo y bares con licencia especial. En estos establecimientos, el certificado se exigirá a partir de las 00.00 horas, salvo que ofrezcan servicio de restauración con aforo de más de 60 comensales. En este caso, el pasaporte se pedirá durante todo el horario de apertura.