Un tercio de los estudiantes navarros de la ESO son adictos a Internet y las redes sociales

El potencial adictivo que poseen internet y las redes sociales vuelve a quedar patente en un informe de Unicef, que estima que más de 8.000 estudiantes navarros de ESO –uno de cada tres– presentan "un uso problemático de internet". Esta adicción está caracterizada no sólo por una elevada frecuencia e intensidad de conexión, sino también por un alto grado de interferencia en el día a día de los y las adolescentes y de sus familias.

El 30,1% de los estudiantes navarros de la ESO podrían ser adictos a internet y las redes sociales, el 27,1% en el caso de los chicos y el 33% en el de las chicas. El informe de impacto de la tecnología en la adolescencia realizado por Unicef refleja también que la edad media del primer teléfono móvil en Navarra son los 11,22 años. Además, la mitad de los y las adolescentes duermen con el teléfono al lado y uno de cada cinco se conectan a partir de las 12 de la noche.



LEA TAMBIÉN: "No hay una edad para comprar el primer móvil, pero si puedes esperar a los 14 años mejor; y, si llegas a los 16, eres un campeón"

El uso del móvil y las nuevas tecnologías entre las y los adolescentes está claramente generalizado desde edades tempranas. El 97,5% de los jóvenes disponen de Wifi en casa, el 93,8% tienen móvil con conexión a internet y el 88,8% se conectan todos o casi todos los días.

El uso de las nuevas tecnologías es cada vez mayor por parte de los adolescentes. El 37,5% usan internet más de 5 horas al día durante los fines de semana y el 21% lo emplean más de 5 horas al día entre semana. Además, el 39,7% llevan el móvil al instituto todos o casi todos los días y el 6,3% lo usan durante las clases para fines no docentes.



LEA TAMBIÉN: "Las familias deben controlar el tiempo de uso de las pantallas"

En este nuevo entono digital, las redes sociales juegan un papel protagónico. Según el informe, el 98,6% de los adolescentes está registrado en alguna red social, el 81,6% se encuentra en tres o más y el 61,7% tiene más de un perfil en una misma red social, que utilizan selectivamente para interactuar con familiares y conocidos o para el grupo de amigos.

Las redes sociales y aplicaciones de mensajería más usadas son: WhatsApp (94,2%), YouTube (90%), Instagram (83,1%), Tik Tok (72,5%), Twitch (49,7%), Snapchat (29%) y Discord (25,8%).

Entre las razones para tener redes sociales, 4 de cada 10 adolescentes dicen estar conectados para no sentirse solos. El 96% ha sentido alegría o risa en internet, el 79,7% tranquilidad y relajación, el 75,5% placer o diversión y el 55,1% conexión con otra persona. A la pregunta de a qué me ayudan las redes sociales e internet, el 55% respondió que a hacer amigos, el 39,6% a no sentirse solo, el 29,6% a mostrarse tal y como es, el 28,2% a ser popular y el 26,7% a ser aceptado por los demás.

Aplicaciones y redes sociales forman parte del día a día de las nuevas generaciones. Ser capaces de integrarlas de forma armónica en su desarrollo personal y social es, sin duda, un enorme desafío.



LEA TAMBIÉN: El 39,3% de los adolescentes ha recibido contenido de carácter sexual por internet

la clave

El estudio. El informe de Unicef se ha realizado a nivel nacional con una muestra de 50.957 adolescentes de 265 centros educativos de ESO. En Navarra, han participado 2.865 adolescentes de 12 centros de Secundaria.

la cifra

40%

Cuatro de cada diez adolescentres dicen estar conectados a las redes sociales para no sentirse solos. Además, el 54% ha aceptado a desconocidos y el 22% ha llegado a quedar con ellos en persona.