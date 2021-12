Coronavirus en Navarra: Santos Induráin dice que las nuevas restricciones permiten "ganar tiempo"

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha destacado que las nuevas restricciones ante la extensión del Covid-19, que han entrado en vigor este miércoles, permiten "ganar tiempo" y permiten "preservar la capacidad del sistema sanitario para dar respuesta a las necesidades Covid y no Covid, algunas de ellas indemorables". Y ha advertido que "con incidencias tan altas va a seguir habiendo muchos ingresos más".

Así lo ha indicado en una rueda de prensa en la que ha comparecido acompañada del director general de Salud, Carlos Artundo, y la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN). Unas medidas, ha resaltado Indurán, que se han trabajado con Aragón, La Rioja, CAV, Cantabria y Asturias "buscando un consenso" al tener una situación epidemiológica muy similar".



Induráin ha explicado que este miércoles ha entrado en vigor la orden foral con las nuevas restricciones en Navarra que contempla, entre otras medidas, el horario de cierre de una serie de locales y actividades entre la 1.00 y las 6.00 horas, y la extensión del pasaporte Covid a varios establecimientos. También ha entrado en vigor la "readaptación" del protocolo de rastreo volcando el sistema de detección y vigilancia hacia los casos de Covid-19 con síntomas y en personas y espacios, como el sociosanitario.

Induráin ha llamado a no observar estas medidas como individuales sino dentro de "un paquete más amplio de actuaciones" dentro de "nuestras líneas de actuación en esta pandemia" centrada en la prevención, la detección y la vacunación.



La consejera ha subrayado que estas intervenciones "por sí solas no son suficiente" pero "de manera sinérgica acaban dando sus frutos y unas permiten ganar tiempo para que otras vayan dando efectividad". Además, ha destacado que permiten "preservar la capacidad del sistema sanitario para dar respuesta a las necesidades Covid y no Covid, algunas de ellas indemorables". Un sistema, ha dicho, que hay que "seguir reforzando con recursos materiales y humanos en este ciclo".

LA VACUNACIÓN EN NAVARRALa vacunación contra el Covid-19 en Navarra ha permitido evitar 24.000 infecciones, 4.110 ingresos hospitalarios, 500 ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos y 850 defunciones, según las simulaciones del Instituto de Salud Pública de Navarra.Así lo ha indicado en rueda de prensa la consejera de Salud, Santos Induráin, que ha resaltado que alrededor de las personas que están ingresadas en la UCI no estaban vacunadas. En este sentido, ha valorado la "gran respuesta ciudadana" y el "enorme trabajo de los equipos de vacunación".Según ha informado, en la Comunidad foral ya se han administrado más de 1,2 millones de dosis y 537.544 personas tienen la pauta completa, el 92% de los mayores de 12 años y el 85% incluyendo a los menores de entre 5 y 11 años, los últimos en incorporarse al proceso de vacunación. En este tramo, un 24,8% ya tienen la primera dosis y un 46,2% están o citados o vacunados.Respecto a la tercera dosis de refuerzo, ya la han recibido un 92,6% de los mayores de 70 años y un 85,6% de la población entre 60 y 69 años. En el tramo de 50 a 59 años ya se ha vacunado a un 21% y el 63% ya están citados o vacunados.Induráin ha afirmado, además, que la implantación y extensión del pasaporte Covid, que ya se han descargado más de 460.000 ciudadanos, ha "potenciado la vacunación en franjas de edad donde había más reticencia" como entre 30 y 39 años, con un 80% con una dosis, y de 40 a 49 años, con un 90% con al menos una dosis. También ha valorado que "ha estimulado" la vacunación sin cita en Forem con más de 10.000 personas vacunadas.La consejera se ha mostrado convencida de que la "aceleración" de la vacunación va a permitir que "muy pronto" se llegue a la vacunación general de 200.000 navarros de más de 60 años, una población que "tradicionalmente eran las que tenían más riesgo de ingresos y complicaciones".Santos Induráin ha reconocido que el sistema sanitario está "muy tensionado" pero ha precisado que "tampoco es comparable con lo que fue la primera etapa del Covid", cuando no había una vacuna. No obstante, ha llamado a ser "muy prudentes" porque "sólo por el efecto cuantitativos de unas incidencias tan altas, tarde o temprano hay un decalaje que hace que haya ingresos y fallecimientos". Igualmente, ha llamado la atención ante la "sobrecarga y congestión" de la Atención Primara en el seguimiento y detección de casos leves.