Salud prioriza testar a casos graves y con síntomas al tener los hospitales "al completo"

La sexta ola de coronavirus en Navarra ha surfeado por encima de cualquier previsión, potenciada por la variante ómicrom, de una transmisibilidad hasta ahora nunca vista, hasta el punto de que hay que adoptar medidas drásticas por si en algún momento la explosión del virus amenaza el colapso del sistema sanitario. Las restricciones sociales ya han entrado en vigor y ahora los esfuerzos sanitarios irán encaminados a proteger el propio sistema de salud, a los pacientes de mayor riesgo y los espacios más vulnerables como las residencias de mayores. La tarea no es poca a la vista de las dificultades que presenta ya el camino, con una incidencia del covid en Navarra líder en Europa y con profesionales sanitarios al límite, muchos de ellos sin vacaciones, otros de baja por estar infectados y la enfermería en pie de guerra, además de por todo lo anterior, por una OPE que raramente se entiende cómo ha seguido adelante. Así, a la ciudadanía se le ha lanzado el mensaje de que sea responsable por sí mismo y los suyos, se haga test en casa si cree estar contagiado y se aisle sin más en caso de no tener síntomas. Ahora no se llega a más.



NOCHEVIEJA Y REYES, PEQUEÑO FORMATO Y CANCELAR LO PRESCINDIBLE El director general de Salud, Carlos Artundo, llamó ayer de hecho al "sentido común", la "responsabilidad" y la "empatía" de la ciudadanía para "contribuir a disminuir la transmisión comunitaria" del Covid-19 en la Comunidad Foral para "evitar que se puedan producir situaciones de colapso" en el sistema sanitario. Artundo destacó que "tenemos fiestas pendientes" como la Nochevieja, Año Nuevo y Reyes y reclamó la "colaboración y el compromiso conjunto de la comunidad" para "adaptarse a esta nueva situación". Así, ha pedido que las celebraciones se realicen en "formato pequeño", primando exteriores sobre interiores y garantizando la ventilación. En este sentido, pidió que "las cosas prescindibles se dejen para más adelante" y "estar a la altura de lo que toca por mucho agotamiento que tengamos". "No podemos desistir de la responsabilidad, ni nosotros como Departamento de Salud, ni el conjunto de la comunidad", insistió.

HOSPITALES AL COMPLETO Para poner ejemplos de lo que hablaba respecto a que el sistema sanitario está "tremendamente tensionado", Artundo acudió a ejemplos como que en la última semana, la Atención Primaria ha incrementado su actividad entre un 50% y un 80% y que el Hospital Universitario de Navarra contaba el pasado martes con una ocupación global del 86%, lo que "prácticamente es estar al completo", advirtió. Cifras que muestran "cuál es el nivel de tensionamiento del conjunto del sistema sanitario" porque, subrayó, "no sólo tenemos Covid, tenemos no Covid" y hay "necesidades de salud de gente que tiene que ser atendida".

ADAPTARSE A LA NUEVA OLA Así pues, Artundo destacó que "toca adaptarse a esta nueva situación" adaptando el sistema sanitario "a lo que hay, a lo que se puede hacer". "A lo mejor no es lo ideal y habrá que volverlo a replantear, pero es una adaptación a la realidad de la pandemia en este momento", recalcó. A ello unió que el incremento de los contagios entre profesionales sanitarios "es una amenaza bien clara y tenemos que intentar prevenirlo".

no hacerse antígenos para ir a eventos sociales Según destacó, el objetivo "debe ser garantizar y proteger la salud pública", lo que pasa por "disminuir la transmisión comunitaria" que "está desbocada", a la vez que "reforzar y proteger nuestro sistema sanitario para prevenir que pueda colapsar". Por ello, incidió en la importancia de "utilizar bien los servicios sólo cuando son procesos graves y no demorables" y no "para cuestiones banales" o para "hacerse test de antígenos para cualquier situación social".

misión imposible Reconoció Artundo que, en estos momentos, "llegar a toda la gente que tenga algún tipo de síntomas –de Covid-19– es completamente imposible" por lo que hay que centrarse en lo "más vulnerable. Hay tal número de casos y contactos" que "obviamente no puedes garantizar y testar a todo el mundo" sino que "te tienes que centrar", de manera "provisional", en "los sintomáticos y lo prioritario". Recalcó que esto "no significa que no hay posibilidad de hacerse test en el sistema público" y ha explicado que "se han reforzado líneas para hacer test a las personas con síntomas y con situación de mayor vulnerabilidad" en Forem y algunos centros. Insistió en que "nos tenemos que concentrar en los sintomático, lo grave y lo prioritario", como son los mayores o las personas inmunodeprimidas o trasplantadas.

"No es lo ideal, pero hay que adaptarse a la pandemia. También hay muchos profesionales sanitarios contagiados" CARLOS ARTUNDO Director de Salud