Coronavirus en Navarra, última hora: Navarra supera los 3.600 positivos diarios y suma 23 ingresos y un fallecimiento

Navarra vuelve a batir un nuevo récord de positivos en coronavirus estas Navidades con más de 3.600 positivos diarios en la última jornada. 3.693 nuevos casos de Covid-19 detectados este miércoles 29 de diciembre tras realizar 9.606 pruebas, con una tasa de positividad al 38,4% (septuplica la tasa del 5% recomendada por la OMS). Así, vuelve a superar la cifra más alta registrada en la pandemia, 3.378 contagios, detectados justo el día anterior. En solo tres días Navarra suma más de 9.000 casos (9.491), casi como toda la semana anterior (9.896). En lo que va de semana, los casos han aumentado un 162% (3624 - 9491).





En esta última jornada se ha producido, y ya son cuatro días consecutivos con al menos una muerte diaria por Covid-19- Además, se han registrado(ninguno en UCI). Actualmente hay 159 personas hospitalizadas (17 más que ayer), 25 en Cuidados Intensivos (una menos).La Comunidad Foral empezó la semana con 2.420 positivos y escaló hasta los 3.378 este martes y continúa su ascenso este miércoles con 3.693,venía de la primera semana de Navidad con casi 10.000 contagios, que, si bien durante el fin de semana había descendido a alrededor de mil casos diarios, ya llevaba días cada vezy unas once semanas de incremento constante de positivos.comenzó a superar la cifra del millar de positivos el pasado 21 de diciembrey había rebasado los dos mil en dos ocasiones (en Nochebuena 2036 y 2.420 este lunes 27). Ahora ya sonpor encima de los 3.000.Respecto al día anterior, son más de 300 casos más y duplica los registrados el miércoles pasado (1611 el 22 de diciembre) y quintuplica los de dos semanas atrás (652 el 15 de diciembre)., según expuso ayer el director general de Salud Carlos Artundo , quien explicó que "la variante ómicron ha cabalgado sobre la Delta" y "cuando ya empezábamos a entrar en una fase de meseta y con indicadores a la baja", llegó esta nueva variante con un "impacto tremendo" y "repuntes que no se conocían hasta ahora" marcando las cifras de incidencia "". Es por tanto la Comunidad Foral el territorio que registra más contagios en todo el continente. Según datos actualizados de este jueves, la Incidencia Acumulada a 14 días ascendería hasta los 3282 casos por 100.000 habitantes.Cabe recordar que, a partir de este pasado miércoles, Salud renuncia al rastreo generalizado y priorizará únicamente casos graves y con síntomas al tener los hospitales "al completo" . El propio contagiado tendrá que informar a sus contactos estrechos, quienes, si están vacunados, no tendrán que guardar cuarentena. Asimismo, solo tendrán que estar 7 días aislados , según lo acordado por la Comisión de Salud Pública, informó la ministra de Sanidad Carolina Darias.

Según el último informe epidemiológico constata en la situación epidemiológica un incremento de los casos de un 135% respecto a la semana anterior. Y se debe fundamentalmente a la llegada de ómicron, que ya supone el 42% de las infecciones, cuando hace un par de semanas era apenas el 2,5%. Aumenta la incidencia en todos los grupos de edad, siendo el de 15-34 años el que presenta un mayor aumento porcentual y las tasas más altas (2.533 casos por 100.000 habitantes) contabilizando el 30% del total de casos. El grupo 35-54 años concentra el 36% de los casos y alcanza una incidencia de 2.068. El grupo 5-14 años presenta la segunda tasa más alta con 2.523 casos por 100.000 habitantes y suponen un 15% de todos los casos. En más de la mitad de los casos (54%) la transmisión es de origen desconocido. De los casos con origen conocido, la mayoría se concentra en el ámbito domiciliario (25%). El ámbito social explica otro 11% de los contagios, el ámbito laboral se ha asociado con el 2,8% de los casos, y el ámbito escolar con el 5%.

En esta última jornada, por zonas básicas de salud, destacan los barrios de lacon 144 y 138 casos respectivamente. Le siguencon 125,con 123,con 119 y, de nuevo con 110.suma 1.111 casos, el 31% del total de la Comunidad Foral.En cuanto al proceso de vacunación, este miércoles se administraron 4.409 dosis y el total de vacunas inoculadas asciende a 1.225.807. Las personas con pauta completa son 537.868.Justamente este miércoles entraban en vigor las nuevas medidas preventivas de carácter extraordinario para hacer frente al Covid-19, que fueron autorizadas este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y que permanecerán vigentesinclusive.Están recogidas en una orden foral de la consejera de Salud, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Navarra, que tiene como objetivo "reducir la transmisión comunitaria del virus y la presión que sufre el sistema sanitario, especialmente en la Atención Primaria (centros de salud, detección y vacunación) y que también va en aumento en la red hospitalaria y en las unidades de cuidados intensivos", ha señalado el Gobierno de Navarra en un comunicado.Entre otras medidas, se recupera el horario de cierre de una serie de locales y actividades entre la 1.00 y las 6.00 horas, se vuelve a la obligatoriedad del consumo sentado en mesas para un máximo de 10 personas; y se regulan además eventos específicos de carácter social, cultural y deportivo y actividades navideñas.Además, se amplía el uso del pasaporte Covid, que será obligatorio para el acceso de las personas de 12 años en adelante a los locales y establecimientos con licencia de discoteca, sala de fiesta, café espectáculo y sala de conciertos. Así como para participar en eventos multitudinarios en interiores (excepto los eventos deportivos que tengan la regulación del documento de actuaciones coordinadas del ministerio de sanidad), bingos, salones de juego y apuestas y recreativos, establecimientos en espacios multifuncionales, restaurantes (excluidos los comedores de universidades y de empresa); alojamientos turísticos como albergues, hoteles y similares; gimnasios e instalaciones en las que se desarrollen actividades físico-deportivas dirigidas en espacios cerrados, con excepción de los entrenamientos deportivos de competiciones organizadas. Y se excluyen del requisito de control de acceso los espacios y terrazas al aire libre de dichos establecimientos.