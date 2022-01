El martes, decisión sobre la prórroga de restricciones en Navarra: "Se complica la situación en hospitales"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este lunes que la presión hospitalaria debido a la incidencia del Covid-19 "empieza ya a ser más complicada" y que este martes adoptarán una decisión sobre una posible prórroga de las medidas adoptadas durante las Navidades, cuya vigencia finalizaba este viernes.

Así lo ha indicado este lunes a los medios de comunicación, antes de inaugurar la 26ª Jornada del Consejo Escolar de Navarra. "Cuando tienes un nivel de casos tan alto como el que tenemos en estos momentos, una incidencia tan elevada, y aunque la ómicron parece ser que es más leve, al final acaba afectando a los hospitales y seguimos creciendo en presión hospitalaria, tanto en convencional como en UCI", ha trasladado.

Tras recordar que "venimos de dos semanas que no son normales", en referencia a las vacaciones de Navidad, la presidenta ha indicado que "vamos a ver cómo evolucionamos" durante esta semana "de normalidad" y si "hemos alcanzado el pico de contagios".

Chivite también ha respondido a los periodistas sobre una posible prórroga de las medidas adoptadas de cara a la pasada Nochevieja, que finalizaban este viernes y que incluían el cierre del ocio nocturno a la 1. "La situación que tenemos ahora a nivel hospitalario es peor que la que teníamos hace 15 días, que es cuando tomamos las medidas. Mañana mismo tomaremos la decisión y trasladaremos la decisión", ha indicado, tras apuntar que "en estos momentos" no se "descarta absolutamente nada", como no lo han "hecho nunca tampoco".

Cabe recordar que la propia presidenta ha pasado recientemente la Covid y ha explicado, preguntada sobre cómo lo ha pasado, que ha ido "bien, con síntomas muy leves un día y poco más, cumpliendo el confinamiento en casa, con tranquilidad, leyendo... Sin mayores problemas". "Sobre todo, gracias a la vacuna, porque lo que estamos viendo es que el 60% de la gente que tenemos en UCI son personas no vacunadas, ahí está la clave, que la gente se anime a vacunarse", ha subrayado, tras recordar que "no estamos exentos en determinadas edades, si no te vacunas, de pasar una situación grave".