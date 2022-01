Navarra pedirá esta semana prorrogar restricciones en hostelería y ocio nocturno

pamplona – La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, afirmó ayer que la presión hospitalaria ocasionada por la creciente incidencia de la covid-19 estas últimas semanas "empieza ya a ser más complicada" y que hoy el Ejecutivo foral adoptará una decisión sobre una posible prórroga de las medidas que fueron adoptadas durante el periodo de las Navidades, ya que la vigencia de estas resoluciones provisionales finalizaba teóricamente este viernes, 14 de enero. De esta manera, todo a punta a que el paquete de medidas se alargará al menos dos semanas más: cierre de establecimientos a la 1.00, prohibición de consumir en barra y máximo de 10 personas por mesa en hostelería.

Así lo indicó ayer a los medios de comunicación, antes de inaugurar la 26ª Jornada del Consejo Escolar de Navarra. "Cuando tienes un nivel de casos tan alto como el que tenemos en estos momentos, una incidencia tan elevada, y aunque la ómicron parece ser que es más leve, al final acaba afectando a los hospitales y seguimos creciendo en presión hospitalaria, tanto en convencional como en UCI", trasladó.

Tras recordar que se viene "de dos semanas que no son normales", en referencia a las pasadas vacaciones de Navidad, la presidenta indicó que ella y su equipo de gobierno van a evaluar y supervisar cómo se evoluciona durante esta semana que calificó como "de normalidad" y si a lo largo de la misma se ha llegado a alcanzar "el pico de contagios".

Situación "peor" que hace 15 días Chivite también respondió a los periodistas sobre una posible prórroga que se podría aplicar sobre las medidas adoptadas de cara a la pasada Nochevieja, que finalizaban este viernes y que incluían la obligatoriedad del cierre del ocio nocturno a la una de la madrugada. "La situación que tenemos ahora a nivel hospitalario es peor que la que teníamos hace 15 días, que es cuando tomamos las medidas. Mañana mismo tomaremos la decisión y trasladaremos la decisión", indicó, tras haber apuntado que "en estos momentos" no se "descarta absolutamente nada", como no lo han "hecho nunca tampoco".

Cabe recordar que la propia presidenta pasó recientemente el virus, a finales de diciembre, y explicó, cuando le preguntaron sobre cómo pasó esta enfermedad, que fue "bien, con síntomas muy leves un día y poco más, cumpliendo el confinamiento en casa, con tranquilidad, leyendo... Sin mayores problemas". "Sobre todo, gracias a la vacuna, porque lo que estamos viendo es que el 60% de la gente que tenemos en UCI son personas no vacunadas, ahí está la clave, que la gente se anime a vacunarse", subrayó, tras recordar que no se está exento en determinadas edades, si uno no se vacuna, "de pasar una situación grave".

recurso de vox La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) admitió ayer a trámite un recurso contencioso administrativo interpuesto por el presidente de Vox Navarra, Emilio Jiménez, contra la orden foral 63/2021, de 27 de diciembre, por la que se establecen restricciones frente a la covid-19 en la Comunidad Foral, como el cierre del ocio nocturno desde la 1 hasta las 6 horas o la ampliación del uso del pasaporte covid en distintos establecimientos.

El TSJN admite a trámite el recurso y reclama al Gobierno foral el expediente administrativo, que deberá ser remitido en el plazo de cinco días, alegando "lo que estime procedente como fundamento del acto impugnado". Según informó el partido de ultraderecha en un comunicado, en el recurso Emilio Jiménez solicita como medida cautelar que se suspenda la ejecución de la resolución impugnada. El TSJN acuerda formar la correspondiente pieza separada para la sustanciación de esa medida cautelar. Contra la resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días.

Hay que destacar que el TSJN autorizó el 28 diciembre las medidas recogidas en la orden foral, considerando que, a la vista de los informes aportados por el Ejecutivo navarro, eran necesarias y proporcionadas para intentar atajar el incremento de los contagios por coronavirus. Las medidas están en vigor hasta el 14 de enero, aunque el Gobierno foral analizará la posibilidad de que pueda prorrogarlas.