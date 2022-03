Un fármaco reduce un 32% el riesgo de muerte en cáncer de mama hereditario

El fármaco Olaparib reduce en un 32 % el riesgo de muerte en cáncer de mama precoz de alto riesgo y de tipo hereditario, con mutaciones de genes BRCA1 y BRCA2.



Son lo últimos resultados del estudio Olympia que ha presentado su investigador principal, Andrew Tutt, en una sesión plenaria virtual de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO).





For women diagnosed with #BreastCancer, finding a pathogenic variant in BRCA1, BRCA2 or PALB2 can inform about risk of other cancers (such as ovarian cancer), and could make preventative surgeries available to reduce the risks of these cancers.#BRCA #GeneticTesting #Genetics https://t.co/t34emhHc9m