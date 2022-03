La Plataforma 0-3 Navarra reivindica unas escuelas infantiles "dignas"

Trabajadoras de 45 escuelas infantiles, convocadas por la plataforma, se han movilizado este sábado en Pamplona. La Plataforma 0-3 de Navarra ha reivindicado unas escuelas infantiles "dignas" y ha advertido de que "no nos dejan otra opción que la huelga".



El acto ha comenzado al mediodía en la plaza de la Constitución, donde se han congregado las representantes de cada centro para, desde ahí, iniciar una manifestación, precedida por un grupo de joaldunak y una pancarta de la plataforma con el lema Por unas escuelas infantiles dignas, seguida por las trabajadoras de las escuelas infantiles, cada una con una pancarta de su centro.

La marcha ha recorrido las calles de Pamplona haciendo paradas en las sedes de los diferentes partidos políticos donde han dejado un pañuelo amarillo y su comunicado. Un texto, leído en la plaza de la Constitución antes de la manifestación, en el que han lamentado que las escuelas infantiles de Navarra "no gozan ni de calidad ni de dignidad".

"EL 0-3 ES CARO Y ELITISTA"

La infancia de la Comunidad Foral, han criticado desde la plataforma, "no tiene garantizada su derecho a una educación pública de calidad". Así, han criticado que, si bien el ciclo 3-6 es gratuito, el 0-3 es "caro y elitista".

Asimismo, han afirmado que las condiciones en las escuelas infantiles son "indignas", han destacado el "nivel de estrés" que sufren sus trabajadoras, que cobran "un salario más que precario", lo que lleva a que "la mayoría estamos en un nivel de pobreza que condiciona nuestra autonomía".

La Plataforma 0-3 ha censurado que, tanto los partidos políticos como el Departamento de Educación, "nos vuelven a ningunear descaradamente" y han reprochado que el consejero Carlos Gimeno "ni siquiera se ha dignado a contestar nuestra solicitud de reunión".

Ha asegurado, además, que para disponer de plazas "accesibles, asequibles, inclusivas y de alta calidad", tal y como establece la resolución de 23 de diciembre de 2021 de la Secretaria de Estado de Educación, es necesario "la gratuidad del primer ciclo para toda Navarra, la mejora considerable de las condiciones laborales de las trabajadoras reconociendo la responsabilidad de nuestro trabajo y una bajada de ratios o, en su defecto, duplicar el personal actual". Para ello, ha exigido al Gobierno de Navarra una mesa de negociación.

ADVERTENCIA A GIMENO

Por otro lado, han advertido al consejero Gimeno que "no vamos a permitir la fragmentación del ciclo y la incorporación de un currículo que hacer peligrar la sociedad del futuro de Navarra". Asimismo, han criticado que "se ha vetado nuestra participación" en la elaboración del nuevo decreto 0-6 que "nos habla de competencia digital, plurilingüe y emprendedora, entre otras, lo que nos demuestra que poco o nada saben del primer ciclo".

En este contexto, la plataforma ha señalado que "Navarra va a crear 1.173 nuevas plazas con un presupuesto de casi 12 millones de euros" pero "no va a llegar nada a las escuelas infantiles actuales", lo que ha considerado "un ataque más al 0-3". Finalmente, ha criticado que "el PSN nos ningunea, nos desprecia, nos maltrata" y han advertido de que "ya no aguantamos más" y que "no nos dejan otra opción que la huelga". "Si realmente somos un servicio esencial que empiecen a tratarnos como tal", ha concluido.