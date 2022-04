Primaria, la base de la atención sanitaria en Navarra

Profesionales que trabajan en diferentes centros de salud relatan sus experiencias en unas jornadas de Medicina de familia y comunitaria

El próximo martes 12 de abril se celebra el Día de la Atención Primaria, una celebración que llega en un momento especial para los y las profesionales de este campo tras dos años de trabajo intenso por la Pandemia del Covid-19 que ha dejado un fuerte desgaste y cansancio. La Atención Primaria es el nivel básico e inicial de la atención sanitaria, la base del sistema, la que garantiza la continuidad a lo largo de toda la vida de las personas, incluyendo no solo la atención propiamente sino también actividades de promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la rehabilitación física y el trabajo social. Es mucho más que la red de los centros de salud.

Todo esto engloba la Atención Primaria, con todos sus profesionales y por ello es una de las especialidades más necesarias, aunque todas lo son, por su cercanía, por ser la puerta de entrada. Y es que la Medicina de Familia y Comunitaria se desarrolla, tanto en el ámbito rural como en el urbano, así como en los centros se salud, en las urgencias hospitalarias, en las urgencias extrahospitalarias y en la docencia e investigación.

Los profesionales de la Medicina de Familia y Comunitaria coinciden en definir esta especialidad como "la más accesible a la población y la que acompaña a las personas desde los primeros días de vida hasta sus últimos momentos".

La Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Navarra celebró el pasado 16 de marzo la Jornada de puertas abiertas para futuros residentes que a finales de abril tendrán que elegir la especialidad para hacer la residencia. En la jornada participaron las tutoras de residentes Sonia Martín (médica del Centro de Salud de Burlada); Patricia Pérez (médica del Centro de Salud de Puente La Reina) y Silvia Pilart (enfermera del Centro de Salud de San Jorge). Todas estas profesionales, desde su experiencia, animaron a los futuros residentes a elegir una especialidad "muy completa", ubicada fuera del ámbito hospitalario, y que en los próximos años va a experimentar importantes avances.

Son testimonios de profesionales que trabajan en los centros de salud, urbanos y rurales, de medicina, enfermería, administración y trabajo social, todos, ellos y ellas, forman parte del equipo de atención primaria. Profesionales que han vivido muy de cerca la pandemia por ese contacto tan directo y cercano que tienen con las personas y que ha resultado, en ciertos momentos, difícil.

En Navarra, esta Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria, en sus 40 años que tiene de vida, ha formado a 893 residentes, ha tenido 107 tutores acreditados de medicina y enfermería y 40 centros de salud acreditados distribuidos en dos zonas, Pamplona-Estella y Tudela. Es importante destacar que a cada tutor o tutora se le asigna uno, dos, o tres residentes como máximo.

Testimonios Sonia Martín, lleva doce años ejerciendo como tutora de residentes, es médica del Centro de Salud de Burlada -centro que ahora cuenta con cinco tutores y que atiende a una población de 20.000 habitantes. Antes había trabajado en el ámbito rural, en el Centro de Salud de Cintruénigo. Eligió esta especialidad, según dijo, porque "me gustan las personas y esta es, sin duda, la especialidad de las personas". La relación con el paciente se basa en una relación de confianza, accesible, longitudinal, integral, y de confidencialidad, explica esta profesional. "Las personas que integramos el equipo de Atención Primaria trabajamos codo con codo para facilitar la resolución de la mayor parte de los problemas biopsicosociales de la población". Martín animó a los futuros residentes a elegir esta especialidad porque, según afirmó, "os va a encantar".

"La Atención Primaria es la directora de la orquesta sinfónica de la salud", asi la define la médica Patricia Pérez Pascual, que está trabajando en Navarra desde hace quince años, ocho años en Peralta y desde hace siete años en el Centro de Salud de Puente La Reina. Para ella, la Atención Primaria, metafóricamente hablando, es la "directora de la orquesta sinfónica de la salud". Como médica del ámbito rural, afirmó que el o la profesional de Medicina de Familia es importante que "domine las urgencias".

En su experiencia como tutora de residentes, su objetivo es transmitir el entusiasmo por la especialidad, por la cercanía al paciente, en una relación basada en la confianza y en la empatía.

Itziar Berasain es desde hace un año administrativa en el Centro de Salud de Iturrama, en Pamplona. Su experiencia en Atención Primaria está unida completamente a la pandemia de Covid-19. Para ella, la Atención Primaria le hace recordar dos palabras: por un lado, cercanía, y por otro, eje, pero sobre todo, afirma, "es la garantía de un derecho fundamental de las personas".

"Lo mío con la Atención Primaria no fue un amor a primera vista pero poco a poco me fui enamorando de ella", así definió la enfermera Silvia Pilart su relación con la Medicina de Familia y Comunitaria. Trabaja en el Centro de Salud de San Jorge y le gusta esta especialidad "por lo completa que es, porque es un reflejo del latir de la sociedad, y porque dispensamos una atención de 24 horas los 365 días, en atención ordinaria, continuada, domiciliaria, centros sociosanitarios, etc, donde el trabajo en equipo es fundamental.Recordó una frase que escuchó y le gustó mucho: "en los hospitales las enfermedades permanecen y los pacientes van y vienen; y en Atención Primaria los pacientes son los que permanecen y las enfermedades son las que vienen y van".

La trabajadora social María Lainez lleva 24 años trabajando en Atención Primaria. Empezó en el Centro de Salud de Lodosa, siguió en el de San Adrián y luego en el Centro de Salud de San Jorge hasta el 2020. Desde entonces trabaja como técnica de Trabajo Social, dentro de la Gerencia de Atención Primaria.

Para ella, el centro de salud ofrece "equidad, accesibilidad, igualdad y especialmente, es el principal recurso que tenemos en salud para conocer a los pacientes". Define la Atención Primaria como la puerta de entrada al sistema sanitario, pero sobre todo es la mejor herramienta para dar salud porque atiende a todas las personas desde su nacimiento hasta que se desarrolla algún problema de salud, y el fallecimiento".

Actividad asistencial . 2,7 millones de consultas de medicina y 2,7 millones de enfermería

Plazas ofertadas de Formación Especializada: 32 plazas MIR en la zona de Pamplona/Estella y 8 en la zona de Tudela. 4 plazas EIR en la zona de Pamplona /Estella y 2 plazas en la zona de Tudela

