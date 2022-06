Cómo marcan los pisos los ladrones para entrar a robar

Llega el verano, los Sanfermines, las fiestas patronales y las vacaciones, y como viene siendo habitual aumentan los robos en viviendas y los mensajes de prevención dirigidos a la ciudadanía. En las últimas horas Policía Nacional y Mossos han advertido a través de sus redes sociales de los últimos métodos que utilizan los ladrones para marcar pisos y saber si una persona está o no en la vivienda.



Los ladrones, advierten los agentes, ponen marcadores de papel, plásticos transparentes entre la puerta y el marco o pegamento en las puertas de los pisos para saber cuáles están vacíos. Si no te fijas, pueden pasar desapercibidos. En una segunda visita comprueban si los marcadores aún estaban puestos, y así saben si puede haber alguien en el interior y tienen vía libre para entrar o no a robar.



La Policía pide que se verifique que no hay marcas como las que explican en la foto entre el marco y la puerta, o que no se ha caído ningún marcador al suelo cuando ha abierto la puerta de su domicilio.





Els lladres posen marcadors de paper, plàstic o cola a les portes del pisos per saber quins estan buits. Si no t'hi fixes poden passar desapercebuts. T'expliquem com ho fan. Fixa-t'hi i si en detectes algun, contacta amb el @112 #LlarSegura pic.twitter.com/D3LO8FRVZi — Mossos (@mossos) June 6, 2022

Un triángulo: para indicar la presencia de una mujer sola en la vivienda

Un círculo: para indicar que la casa es un posible objetivo

Un círculo atravesado por una barra: para indicar que se debe evitar entrar en esa vivienda

Varios trazos verticales y alineados: para indicar la presencia en la vivienda de objetos de valor

Letra M: para indicar que el robo debe efectuarse preferentemente por la mañana

N: robo por la noche

D: robo en domingo

CONSEJOS Y SANFERMINES

Esté alerta ante cualquier sonido sospechoso y actividades poco comunes de vehículos o personas extrañas que se encuentren alrededor de su casa o vecindario. Si observa algo inusual llame inmediatamente al 112.

No deje objetos de valor ni dinero en la vivienda. En caso de que no quede más remedio, manténgalo en lugar seguro e imprevisible.

Instale reloj programable que encienda y apague la luz, la radio o televisión, en diferentes horarios, simulando la estancia en domicilio.

En viviendas unifamiliares, Ilumine la entrada, el porche y los patios delanteros o traseros.

Si al llegar a casa observa la puerta de su domicilio abierta o una ventana rota, no entre y llame inmediatamente a la Policía. Evite tocar nada que pueda contaminar las pruebas que puedan recogerse por la Policía.

Compruebe que las puertas y ventanas estén bien cerradas cuando salga de casa.

Llamar inmediatamente a la policía, solicitando que se persone en el lugar de los hechos a la mayor brevedad posible.

Es importante tratar de obtener la identificación de la persona o personas agresoras, al objeto de que conste en la denuncia a realizar, así como de los testigos o personas que hayan visto la agresión, y un teléfono de contacto de los mismos.

Anotar todo lo que se recuerde de lo ocurrido, recogiendo todo el material probatorio que esté a su alcance para entregárselo a la Policía cuando llegue al lugar de los hechos.

Se debe acudir inmediatamente un centro sanitario, al objeto de que se realice reconocimiento médico que corrobore las lesiones que se hayan podido producir, como consecuencia de la pelea. El médico recogerá todas y cada una de las lesiones, diagnóstico y tratamiento médico o quirúrgico requerido, facilitando un informe médico.

Personarse en las dependencias de un cuerpo de policía adjuntando el parte de lesiones, facilitado por el facultativo sanitario, identificando los daños sufridos en las pertenencias o que se hayan perdido como consecuencia de la misma, acreditando si es posible el valor de lo dañado.

