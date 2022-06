Las víctimas de abusos en la Iglesia católica hablan de 'traición' de Navarra Suma

PAMPLONa – Las víctimas navarras de abusos en la Iglesia se mostraban ayer decepcionadas por la postura de Navarra Suma en la tramitación de la ley que reconoce su sufrimiento. Tras haber estado en anteriores ocasiones en el Parlamento con todos los grupos, incluido el regionalista, entienden que la postura es "una traición y un engaño" que no sale del inmovilismo de la Iglesia. Jesús Zudaire, presidente de la asociación y víctima en El Puy de Estella, recordó que "esperábamos esta oposición, pero sabemos que hay discrepancias dentro de ese grupo y que no podíamos contar con ellos. Hemos contado con prensa como DIARIO DE NOTICIAS y con el Gobierno para sacar esto adelante y todo lo que sea dar pasos no lo va a manchar la postura de Navarra Suma".

Para Marcos Leyún, víctima en Maristas en 1958, la postura de Navarra Suma es algo que "no puedo entender", pero a su juicio, lo más preocupante es que "para no apoyar la ley, utilizan los mismos argumentos que utiliza la Iglesia, eso me hace pensar que es la Iglesia quien dicta esos pasos. Lo que no quieren reconocer es que aquí se investigan los abusos en la Iglesia, los otros abusos tendrán su propia vía, la nuestra no tiene otro camino posible".

José Luis Pérez, víctima en Reparadores, declaró que "a primera sensación que he tenido al conocer la postera de Navarra Suma ha sido la de traición y engaño. Es inconcebible. Me da que pensar que los tentáculos de la Iglesia llegan hasta el Parlamento. Creo que habrá muchos votantes de ese partido que no entiendan que dé este paso atrás.

