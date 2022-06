Navarra Suma se borra del apoyo a la ley de abusos en la Iglesia por estigmatizarla

pamplona – Luz verde del pleno del Parlamento de Navarra para la toma en consideración de la proposición de Ley Foral de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica, con el voto a favor de todos los grupos menos Navarra Suma, que votó en contra. La ley se aprobará en unas semanas. Los regionalistas justifican su ámbito en que la ley estigmatiza a esta institución, señala al clero y deja sin embargo fuera otros ámbitos como los clubes deportivos, orfanatos, centros de salud, prisiones y familias, "ámbitos opacos en los que también ocurren abusos y no se reconoce a esas víctimas". El articulado de la proposición recoge el derecho al reconocimiento individual y colectivo de las víctimas de ataques contra la integridad física o libertad sexual en situaciones o actividades realizadas por la Iglesia Católica de Navarra, así como el procedimiento para reconocer la calidad de víctima. El texto legal también aborda la creación de la Comisión de Reconocimiento y regula su composición. Tendrá un mandato de seis años para articular el derecho a la memoria y la elaboración de un informe final sobre sus actividades.

Mikel Buil, de Podemos, destacó que forma parte de "un proceso social, curativo, no sólo para las víctimas sino para toda la sociedad" y las generaciones "que tuvieron que vivir esta indignidad". Una iniciativa, ha explicado, que crea una comisión para el "reconocimiento individualizado" de las víctimas y la creación de informes para conocer "la dimensión de este crimen", y que supone "un auténtico derecho a la memoria", combatiendo "diversas formas de negacionismo" y "las actitudes de indiferencia". La representante del PSN Virginia Magdaleno indicó que "no nos hemos querido poner de lado, queremos visibilizar lo ocurrido y hemos participado muy activamente en la redacción de esta ley". Una ley "pionera a nivel estatal" en la que Navarra Suma "se han quedado de lado" y no han querido negociar en el proceso de redacción de esta iniciativa. "Lo fácil es dejar estar, no involucrarse" y "parece que hacen seguidismo de posiciones retrógradas del PP en Madrid", criticó.

Blanca Regúlez, de Geroa Bai, valoró que con esta ley "reconocemos la valentía demostrada por las víctimas" que "han dado pasos para denunciar de forma pública su situación. Con esta la proposición se produce un avance importante para la sociedad navarra para hacer visible la realidad de los abusos a pesar del olvido forzado que instauraron los victimarios".

Arantxa Izurdiaga (EH Bildu) consideró "necesaria" la proposición de ley es "necesaria" pero " insuficiente para garantizar la verdad, justicia y reparación". Una iniciativa "complicada" al tratar una "materia muy sensible" y en la que se buscó el "equilibrio entre el derecho para garantizar la seguridad jurídica" y, a su vez, no generar "falsas expectativas que puedan revictimizar a las víctimas".

Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, aseguró que esa ley "da un paso importante en la medida en que abunda en el reconocimiento de unas víctimas de abusos" y "en el hecho de que ha habido abusadores y abusadoras". Ha destacado el daño "tremendo" a unas víctimas "en una situación en que el abusador ocupa una posición de poder", no sólo física sino también "moral desde el punto de vista religioso". Víctimas a las que "se puso una mordaza para ocultar lo que estaba ocurriendo". l