Navarra, en alerta amarilla por altas temperaturas desde este lunes

pamplona – La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarilla en Navarra por altas temperaturas, ya que se espera que se alcancen los 37 grados en gran parte de la Comunidad foral desde hoy y a lo largo de toda esta semana, con valores que alcanzarán los 42 grados en Pamplona el viernes. Aemet tiene en cuenta la zona centro de Navarra y la Ribera como lugares en los que los termómetros alcanzarán los 36-37 grados desde hoy lunes (ayer 32,4º en Pamplona de máxima) y, por lo tanto, donde habrá que tener precaución con el calor.



El domingo las máximas se registraron en Carrascal, 33,2ºC, Carcastillo, 32.7ºC y Pamplona, con 32.4ºC, según las estaciones automáticas del Gobierno de Navarra.



Las altas temperaturas nos acompañarán a lo largo de toda la semana. En Pamplona, se esperan máximas de 39 grados mañana y de 42 el viernes, el día más caluroso. Además, no se descarta algún chubasco o tormenta, con más probabilidad en Pirineos, como ha ocurrido estas últimas jornadas.

31 provincias en alerta Un total de 31 provincias, de once comunidades autónomas, estarán hoy en riesgo (amarillo) o riesgo importante (naranja) por la ola de calor, que dejará hasta 43ºC en varios puntos, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En Andalucía, las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla estarán en riesgo importante por temperaturas máximas, mientras Huelva tendrá aviso amarillo. En esta comunidad, Cádiz también tendrá alerta amarilla por fenómenos costeros, al igual que A Coruña, en Galicia.

Miércoles

Cómo cuidarse ante el calor

EN EL TRABAJO

EXPOSICIÓN AL SOL

Navalvillar de Pela (Badajoz) marca la máxima de España a medianoche, 35,6C

: Poco nuboso con intervalos de nubes altas y alguna nubosidad de evolución por la tarde. No se descarta algún chubasco aislado o tormenta más probables en el Pirineo. Brumas matinales en el interior y probabilidad de calima. Temperaturas ascenso, más acusado en las máximas que será notable en el cuadrante noroeste. Viento flojo variable.: Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas y de nubosidad de evolución por la tarde. Probabilidad de chubascos o tormentas ocasionales en el noroeste. Temperaturas en aumento, más acusado en el norte y en las mínimas. Viento flojo variable.: Poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución. No se descarta algún chubasco o tormenta ocasional en el Pirineo. Probabilidad baja de calima. Temperaturas que se mantienen con pocos cambios. Viento flojo variable.El calor excesivo puede alterar las funciones vitales del cuerpo humano si éste no es capaz de compensar las variaciones de temperatura, produciendo una pérdida de agua y electrolitos y provocando daños como calambres, deshidratación, insolación o los llamados golpes de calor.Para evitar llegar a esta situación, desde Salud Pública, realizar las actividades de mayor esfuerzo físico en las horas de menos calor,, protegerse del mismo con prendas adecuadas, gafas y cremas con factor de protección y vestir con ropa clara, amplia y ligera. En los domicilios, se aconsejan las, abrir las ventanas cuando refresca y cerrarlas de día y usar ventilador.Los síntomas de alerta de un posible golpe de calor ante los que se recomienda consultar con los servicios de salud son(por encima de 39ºC o más), piel roja, caliente y sin sudor, pulsaciones rápidas y dolor de cabeza punzante.El ISPLN incide en la importancia de. Recomienda contactar con las personas mayores al menos dos veces al día para asegurarse de que toman medidas ante el calor y comprobar su estado de salud. Si toman medicación, es importante cuidar su mantenimiento y seguir las recomendaciones de sus profesionales de salud. También es importante no dejar a nadie en un vehículo estacionado y cerrado, especialmente en las horas centrales del día.Por otro lado, el Instituto de Salud Pública y Laboral recuerda quecon condiciones de temperatura y humedad relativa elevadas, que requieran un especial esfuerzo físico o el uso de ropa y equipos que impidan disipar el calor.Para prevenir esta situación se debe adaptar el ritmo de trabajo y los periodos de descanso al calor, no continuar trabajando si se encuentran mal y facilitar el descanso en lugares frescos, beber agua con frecuencia durante el trabajo aunque no tengan sed, evitar comer mucho y no consumir bebidas alcohólicas y drogas, usar ropa de verano y proteger la cabeza del sol e informar a sus superiores si existe algún problema.Sobre la exposición al sol, el ISPLN recuerda que es una práctica recomendable en su justa medida, porque resulta beneficiosa para los huesos y para algunos problemas de la piel, el estado de ánimo y la relajación, pero. Además, su efecto es acumulativo a lo largo de la vida.Para prevenir estos riesgos, es importante tomar el sol al principio de forma progresiva,, aplicándola media hora antes de la exposición y cada dos horas.Se aconseja proteger especialmente a los menores del sol, poniéndoles gorro y camiseta, ubicándoles en lugares de sombra y ofreciéndoles agua con frecuencia, para garantizar que estén bien hidratados. .En lo referido a los baños en el mar, en piscinas o en zonas de baño naturales, el verano permite recrearse con el agua. Conviene hacerlo limitando la duración de los baños a un máximo de 20-30 minutos y a unos pocos minutos en menores de un año. Se aconseja entrar al agua suavemente después de haber estado un rato al sol y después de las comidas extremar la vigilancia de menores, evitar tirarse de cabeza si se desconoce el fondo o la profundidad del agua, cumplir las normas de seguridad estipuladas en la playa o piscina y evitar bañarse de noche o después de haber bebido alcohol.En verano hay muchos alimentos para saborear.. Es aconsejable también beber 2 litros de agua y zumos, evitando en lo posible las bebidas azucaradas, con gas o alcohólicas. Los alimentos deben guardarse y descongelarse en el, evitar que se rompa la cadena de frío, lavar cuidadosamente con agua las frutas y hortalizas que se consuman crudas y es muy importante lavarse las manos antes de prepararlos., con la localidad pacense de Navalvillar de Pela a la cabeza, donde el mercurio ha alcanzado los 35.6 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología(AEMET).Además, Herrera del Duque (Badajoz) ha sido el segundo municipio español donde más ha costado conciliar el sueño, con 33.3C, mientras que la estación ubicada en Castuera, también en la provincia de Badajoz, ha registrado 32.9C.De igual forma, en Jaén, Don Benito (Badajoz) y Almadén (Ciudad Real) se ha llegado a los 32.3C; mientras que en Puebla de Obando (Badajoz) han anotado 31.9C.Asimismo, en las localidades cacereñas de Brozas, Cáceres y Cañaveral los termómetros han señalado 31.8C, 31.6C y 31.4C, respectivamente, durante la medianoche.Estos valores han situado a estas localidades como las diez más calurosas de España durante esta madrugada.El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura mantendrá activada este lunes, 13 de junio, la alerta naranja por altas temperaturas desde las 12:00 hasta las 20:00 horas en toda la región.De esta forma, se podrían alcanzar los 42C grados en las comarcas pacenses de las Vegas del Guadiana y en La Siberia extremeña.Además, en Barros y Serena (Badajoz) y Tajo y Alagón (Cáceres) se esperan temperaturas de 41C; en el Sur de Badajoz y la Meseta cacereña de 40C; y en el norte de Cáceres y Villuercas y Montánchez se podrá llegar a los 39C.