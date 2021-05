Identificados en Tudela varios menores por lanzar una piedra que impactó en un vehículo

La Policía Local de Tudela ha identificado a varios menores como presuntos autores del lanzamiento de una piedra que impactó contra un vehículo que circulaba por la Cuesta de Loreto.

Según han informado fuentes policiales, los hechos se produjeron este lunes a las 19:15 horas, cuando un conductor alertó a los agentes de que había sufrido el impacto de una piedra en la luna delantera de su vehículo cuando circulaba por la Cuesta de Loreto y que tenía retenido a uno de los autores.

Más intervenciones

Las patrullas que acudieron al lugar identificaron a los causantes de la gamberrada, todos ellos menores de edad, por lo que dieron aviso a sus progenitores de los hechos ocurridos y les informaron de su traslado a la fiscalía de menores para la realización de las diligencias oportunas.Sobre las 16:20, un vecino informó que estaba teniendo molestias provenientes de música de una terraza de un local de hostelería. A la llegada de los agentes ya no se oía ninguna música, y según otros clientes, la misma provenía de un altavoz portátil de otro cliente que ya se había marchado, por lo que la patrulla abandonó el lugar.Sobre las 18:30, se recibieron varias llamadas alertando de una. Las patrullas una vez llegaron al lugar procedieron a identificar a los implicados, tratándose de un enfrentamiento entre el ex marido y la actual pareja de una mujer, al estar paseando el segundo en compañía de los hijos del primero. Ambos manifestaron que no se había producido ninguna agresión aunque los dos presentaban distintos arañazos por el cuello, por lo que se les informó de la posibilidad de presentar denuncia por los hechos acontecidos.Por último, sobre las 21:30, una vecina requirió presencia policial al tener molestias por ruidos vecinales. Los agentes comprobaron como un vecino tenía música a elevado volumen, y tras requerirle que éste bajara la misma, comunicó que lo había hecho harto de soportar ruidos por la noche de otro vecino, por lo que se había tomado la justicia por la mano. Tras apagar la música, la patrulla abandonó el lugar.Los agentes recuerdan que se está llevando a cabo la campaña de vacunación masiva de la Ribera en el polideportivo del colegio de Jesuitas durante las tardes de 15 a 21 horas, por lo que existe un aumento del tráfico en la calle San Francisco Javier. Esta vacunación, sábados y domingos, será de 9 a 20 horas.