Nueve niños heridos al levantar el viento un hinchable en Mislata, Valencia

Nueve menores han resultado heridos de distinta consideración a última hora de la tarde de este martes al levantar el viento y tumbar una atracción infantil hinchable en la Feria de Mislata (Valencia), según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos y de la Conselleria de Sanidad.



Según el 112 y el Consorcio Provincial de Bomberos, el hinchable se ha levantado a última hora de la tarde como consecuencia de una fuerte ráfaga de viento y ha quedado tumbado en el suelo. Hasta el recinto de Mislata se han desplazado efectivos de los parques de Paterna, Torrent y del cuerpo de bomberos municipal de València, junto a medios sanitarios.



Hasta el lugar de los hechos la Consejería de Sanidad ha movilizado a dos unidades del SAMU, un Soporte Vital Básico y un transporte asistido para asistir a los heridos. Cuatro de ellos han sido trasladados a hospitales de Valencia. El pronóstico de todos ellos es reservado aunque dos presentan lesiones de mayor gravedad, según fuentes de este departamento.





?? Vídeo dels @BombersValencia en la zona de l'incident a la fira de Mislata, revisant les instal—lacions per descartar que hi haguera atrapats baix l'unflable. Els nostres millors desitjos de recuperació per als menors afectats que han sigut atesos pels mitjans sanitaris. pic.twitter.com/0yIZTVlzXj