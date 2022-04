Dos heridos graves tras hundirse la planta baja de un hotel en Mallorca

Dos personas han resultado heridas este sábado de gravedad, tras haber quedado atrapadas, al hundirse la planta baja de un hotel situado en el Puerto de Alcúdia, Mallorca.



Según ha informado Bomberos de Mallorca a los medios, el suceso ha ocurrido a las 14.58 horas, en el hotel Blue Sea Piscis,



Al parecer, la planta baja del establecimiento hotelero, donde se encontraba el gimnasio, se ha hundido y ha caído sobre la cocina, dejando dos personas atrapadas.





Actuant a l'Hotel Blue Sea Piscis del Port d'@ajtalcudia per ensorrament del gimnàs damunt la cuina. Dues persones rescatades per @BombersdeMca i ateses per @SAMU061IB. Seguim revisant l'estructura afectada, clients reubicats a altres hotels pic.twitter.com/4nB3XDu17Z