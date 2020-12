Miles de camiones cruzan el canal de la Mancha tras abrir el paso en Dover

Miles de camiones han conseguido regresar al continente europeo desde Gran Bretaña después de que sus conductores fueran sometidos a pruebas rápidas para detectar el coronavirus, aunque la operación continúa ya que miles siguen esperando, según el Gobierno británico. Entre los conductores atrapados, varias decenas pertenecientes a varias empresas vascas.



A última de hora del viernes, día de Navidad, el ministro británico de Transportes, Grant Shapps, señaló en Twitter que ya eran 4.500 los camiones que habían cruzado el canal de la Mancha desde el miércoles tras haberse realizado unos 10.000 test, de los que 24 dieron positivo (un 0,24 %).







Thanks to all the hauliers in #Kent for their patience & to everyone on the ground working tirelessly to help after the French border was suddenly closed.



Over 10,000 tests have taken place & over 4,500 HGVs are back over the Channel. ??@DefenceHQ working to keep things moving pic.twitter.com/JVcEHd7vRQ