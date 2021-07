Londres suprimirá el 2 de agosto la cuarentena para viajeros de la UE vacunados

El Gobierno británico anunció este miércoles que eliminará a partir del 2 de agosto la cuarentena para los viajeros llegados a Inglaterra desde la Unión Europea (UE) y Estados Unidos que hayan recibido la pauta completa de vacunación en sus propios países.



El ministro de Transporte, Grant Shapps, confirmó la medida, la cual, dijo, "ayudará a que vuelvan a juntarse" con sus "familiares y amigos en el Reino Unido" aquellos que "viven en EE.UU. y países de la UE".



Este cambio, explicó en su cuenta de Twitter, se aplicará a los vacunados con preparados aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos estadounidense (FDA) y la Agencia Europea del Medicamento (EMA).





We're helping reunite people living in the US and European countries with their family and friends in the UK ??



From 2nd August at 4am people from these countries will be able to come to the England from an amber country without having to quarantine if they're fully vaxxed ??