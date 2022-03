Von der Leyen y Sánchez comparten objetivo de precios energéticos razonables

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo hoy que comparte con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el objetivo de garantizar "precios razonables" en los mercados energéticos y aseguró que trabajarán por lograr un enfoque "conjunto" en la Unión Europea (UE).



"Compartimos el objetivo de asegurar el suministro de energía y garantizar precios razonables para los consumidores y las empresas. Trabajaremos en un enfoque fuerte y conjunto de la UE", afirmó Von der Leyen en su cuenta oficial en Twitter tras recibir a Sánchez en la sede de la Comisión Europea.





Happy to meet Spanish Prime Minister @sanchezcastejon to prepare this week's #EUCO.



