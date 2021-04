Cristina Pedroche la lía en redes con un vestido más polémico que el de Nochevieja

Los vestidos de Cristina Pedroche en Nochevieja se han convertido en un clásico a la altura de la famosa capa de Ramón García. La presentadora arrasa en las redes sociales con sus estilismos y en esta ocasión no ha querido esperar a las campanadas para lucir un modelo que bien podría haberse puesto en fin de año.



La presentadora de Love Island publicó este martes en su cuenta de Instagram una imagen avanzando el vestido que iba a estrenar durante la gala del reality y los comentarios, bastante negativos, comenzaron a sucederse.



Y es que su look no gustó a muchos de sus más de dos millones de seguidores en Instagram. En el post se pueden leer comentarios del tipo "parece que acabas de salir de mear y se te ha olvidado subirte la falda" o "a ver Cris, este modelo no te favorece nada, a primera vista, parece que se te ha caído la falda....". Juzguen ustedes mismos.