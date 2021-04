El 'zasca' viral de Mónica García a Losantos: "Prefiero no imaginarme su vida sexual"

Federico Jiménez Losantos no calla ni debajo del agua. El periodista de esradio arremete a diestro y siniestro contra todos los políticos en general pero de izquierda en particular y no precisamente con toda la educación con la que debiera. En esta ocasión se ha permitido el lujo de especular sobre los orgasmos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y de la candidata de Más Madrid Mónica García, quien le ha propinado un buen zasca vía Twitter.



En su programa, Losantos comentó el momento en el que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, conocía las amenazas de muerte a la ministra de Industria Reyes Maroto, en el programa 'Al rojo vivo' de La Sexta. "Se derrumba cuando le dicen que ha llegado una navaja ensangrentada del tamaño de una uña de un tío que se declara agente secreto y que lleva 15 años mandando amenazas", dijo el locutor.



Posteriormente, y metiendo en el mismo saco a Mónica García, señaló: "Con lo que mienten, ¿cómo deben de ser estas tías fingiendo el orgasmo? Se deben de caer los tabiques, los techos, los tejados".



La respuesta de García en Twitter no se hizo esperar: "La verdad es que la vida sexual de Losantos yo prefiero no imaginármela. Este 4 de mayo llenaremos de feminismo las urnas".





Este 4 de mayo llenaremos de feminismo las urnas. pic.twitter.com/EPrw4fe7qr — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 30, 2021