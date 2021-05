Los métodos de crianza de esta madre vegana causan controversia en TikTok

Alice Bender (conocida como @comingupfern en la popular plataforma de vídeos) es una estadounidense vegana y holística de 22 años que ha alcanzado gran popularidad en las redes gracias a los vídeos en los que comparte su rutina cotidiana junto a su hijo de ocho meses.



No obstante, su postura ante la maternidad también ha provocado división de opiniones y polémica entre los usuarios después de descubrir que Bender consiente que su hijo lama palos, tierra, arena e incluso, carritos de supermercado.



¿Y cuál es el motivo detrás de esta elección? Según explicó la progenitora, "así es como se construye el sistema inmunológico del menor, ya que las bacterias influyen positivamente".



"No temo a las bacterias, de hecho les doy la bienvenida. Confío en la naturaleza y en mi bebé. No es una coincidencia que tengan este instinto mientras están amamantando", argumentó.





Aparte, lase basa principalmente en laOtras de las pautas que sigue son lalos, ely la