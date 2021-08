Así acabó Ibai Llanos cenando con Leo Messi

La sorpresa que le tenía preparada el Kun Agüero a Ibai Llanos el sábado fue de las que dejan a uno KO. El 'streamer', buen amigo del futbolista argentino, acabó cenando para su perplejidad en la casa de Leo Messi.



Llanos asegura en un vídeo publicado en sus redes sociales que no sabía nada y que la sorpresa fue de órdago. "Y de repente llegamos a un sitio y digo, pero hostia puta, ¿qué pasa aquí?", asegura el vasco en el citado vídeo, en el que relata cómo sucedió todo.



Todo comenzó en una cena anterior con Agüero. "Vamos a cenar hace unos días con el Kun Agüero y en mitad de la cena resulta que Messi le llama. Al Kun le encanta el vacile, puso la videollamada con Messi y hablamos con él", comenta Ibai.



Durante esa llamada, Llanos cuenta que el astro argentino, que acaba de abandonar el Barcelona, le vacila por su entrevista con Ronaldinho: "Qué vas a hacer, es Messi, te vacila, te ríes, no puedes hacer otra cosa".



El sábado pasado, Agüero volvió a quedar con Llanos para cenar junto a otro popular 'streamer', el argentino Coscu. En teoría iban a un restaurante donde les esperaba el hermano del futbolista. Sin embargo, aterrizaron en casa de Messi. "¡Tres, cuatro paparazzi! ¿Qué coño está pasando aquí?", dice Llanos.



Ninguno de los dos 'streamers' sabía nada. Todo lo amañaron entre Messi y Agüero. "¡Que no sabía que iba a casa de Messi! ¡De verdad, qué vergüenza!", afirma Ibai en el vídeo, que ya suma más de dos millones de visualizaciones en Twitter.





Así conocí a Messi. Espero que ahora comprendáis muchas cosas. pic.twitter.com/4kMg1KHzNy — Ibai (@IbaiLlanos) August 8, 2021