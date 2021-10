El vídeo viral de Greta Thunberg bailando un clásico de Rick Astley

La activista sueca por el clima Greta Thunberg se ha hecho viral en las últimas horas por sorprendente baile que ha protagonizado durante el Climate Live Estocolmo, un concierto gratuito en el que participaron 21 artistas que sirve de protesta contra el cambio climático. La joven de 18 años se dejó ver en un registro hasta ahora desconocido para ella y se arrancó a cantar y bailar el clásico de Rick Astley Never gonna give you up, uno de los grandes éxitos de los años 80.





Watch Greta Thunberg Rickroll the audience at a recent Climate Live concert in Stockholm, Sweden. Rick Astley himself later commented on the moment, calling Greta's rendition 'fantastic' on Twitter. pic.twitter.com/PSW9InZIO0 — NowThis (@nowthisnews) October 18, 2021

Se hace raro ver a Thunberg, diagnosticada con síndrome de Asperger, trastorno obsesivo-compulsivo y mutismo selectivo, en un evento tan diferente a sus habituales compromisos políticos y su talante serio, pero los escenarios y la música no son extraños en su familia. Su padre y su abuelo han sido actores yen el año 2009.En este caso, Greta sorprendió cogiendo el micrófono y diciendo: "We're not strangers to love" (no somos extraños al amor) antes de arrancarse a cantar con el joven solista Andreas Magnusson, de 17 años y uno de los presentadores de la gala.por la cuenta oficial del evento.La joven activista explicó al periódico sueco Aftonbladet que la canción que bailaron ayer es una "broma interna" que suelen interpretar en los Fridays for Future (Viernes por el Futuro), un movimiento internacional principalmente estudiantil que se manifiesta para reclamar acción contra el calentamiento global y el cambio climático, y que cobró fuerza cuando Greta Thunberg empezó a manifestarse frente al Parlamento Sueco en agosto de 2018. "Queríamos dar una sorpresa divertida a otros activistas porque sabemos que han trabajado muy duro con este concierto. Después de todo,como los medios a menudo nos retratan".