Fito grabará un disco nuevo y saldrá de gira este año

bilbao - A Fito Cabrales (Bilbao, 6 de octubre de 1966) todavía le aguantan los huesos. El rockero vizcaino entrará a grabar su próximo disco en menos de un mes tras una ausencia discográfica superior al lustro, según ha confirmado a DEIA. El nuevo repertorio, ya trabajado en conjunto con sus Fitipaldis, todavía no tiene título ni fecha de publicación, pero se presentará en directo en una gira este año, previsiblemente a partir de otoño.

La noticia que esperaban miles y miles de seguidores de Fito se ha concretado. El menudo rockero vasco vuelve a los estudios de grabación tras un largo impase de más de cinco años, ya que su anterior álbum, Huyendo conmigo de mí (Warner), el sexto de su carrera junto a Fitipaldis y que incluía éxitos como Garabatos y Entre la espada y la pared, se publicó en un ya lejano 2014. Posteriormente ha pasado por un estudio para grabar Ruido, versión compartida con Coque Malla incluida en un disco homenaje a Sabina en el que participan también Amaral, Leiva, Bunbury o Robe Iniesta, entre otros músicos.

El nuevo paso por el estudio de grabación de Fito se concretará en menos de un mes, a principios de febrero, según ha confirmado el propio músico a este diario. "Cada vez me cuesta más componer. Y cada vez va a peor. Me surgen muchas dudas y acabo creyendo que todo lo que escribo es una mierda. Lo que voy componiendo me recuerda a canciones ya anteriores", explicaba Fito para justificar sus largas ausencias discográficas. "El primer filtro que debo pasar es el propio y no grabar nada en lo que no crea. !Si tardo 5 años en grabar, imagínate cómo me lo tomo en serio!", apostillaba.

El nuevo repertorio está ya trabajado en los ensayos con Fitipaldis e, incluso, grabado en maquetas previas, según ha confirmado el saxofonista del grupo, Javier Alzola, el músico que más tiempo lleva en la formación. Previsiblemente, Carlos Raya, lugarteniente de Fito en los últimos años, además de guitarrista, volvería a ser el productor del álbum. Con ellos estarían el batería Daniel Griffin, el bajista Alejandro Boli Climent (actual pianista y acordeonista con Quique González) y el teclista guipuzcoano Joserra Senperena. Este último no acompañó a la banda en su última gira.

conciertos El futuro disco de Fito carece de título todavía, al igual que de fecha de publicación concreta, según indicó Alzola. Tras su grabación a partir de febrero se publicará algún single de adelanto y su salida a la venta podría dejarse para después de verano, coincidiendo con el inicio de la futura gira de Fitipaldis, que seguramente se iniciará en otoño, según adelantó el saxofonista vizcaino, que este año también publicará un álbum con su proyecto de jazz y otro compartido con el guitarrista Miguel Salvador.

"Me da pánico volver a un escenario tres años después", nos confesaba Fito con motivo de la gira reducida que siguió a la publicación de Fitografía, una caja conmemorativa de sus veinte años de carrera junto a su banda y que incluyó solo una veintena de conciertos en 2018. Anteriormente, ofreció más de medio centenar de recitales con motivo de la presentación de su anterior álbum de estudio, Huyendo conmigo de mí.

En sus dos últimas giras Fito tocó en el BEC de Barakaldo, entre otros puntos de Euskadi. "El rock es algo más que música para mí. No me imagino mi vida sin el rock. Sería otra vida en mi caso, porque es lo que vivo desde los 14 años. Además, el rock me lo ha dado todo, no puede convertirse en algo secundario pasados los 50 años porque no sé hacer otra cosa, no he tenido nunca una profesión", reconocía el músico a este diario.