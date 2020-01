Navarra promueve la marca turística y cultural 'Reyno de la música en vivo'

pamplona - Cultura y turismo. Festivales, recintos y artistas. Estas son las dos coordenadas en torno a las cuales se articulará el proyecto Navarra. Reyno de la música en vivo (Kingdom of Live Music), que promueven las direcciones generales de Cultura y de Turismo del Gobierno foral. Una submarca que pretende ser un nuevo reclamo para atraer visitantes al territorio y que las instituciones han decidido apoyar tras la buena experiencia obtenida por NICDO en la pasada edición de BIME (Bilbao International Music Experience), celebrado el 30 de octubre y el 1 de noviembre de 2019.

La propuesta se encuentra todavía en estado "embrionario", tal y como explicó ayer el director general de NICDO (Navarra de Infraestructuras Culturales, Deportivas y de Ocio), Javier Lacunza en un evento celebrado en Baluarte al que acudieron algunos de los principales representantes de la industria musical navarra. Todavía restan análisis por realizar, agentes con los que hablar y datos que recabar y agentes con los que hablar, "y somos cautos", pero "existe intención y queremos que sea un proyecto coparticipado" por los distintos profesionales que componen el sector, así como por otras entidades. Y es que hay que aprovechar el momento de auge que está viviendo en todo el Estado en general y en Navarra en particular el ámbito de la música en vivo, que supone un importante gasto para las personas que buscan experiencias vivenciales. Los festivales son, sin duda, los que encabezan las preferencias de los usuarios, "pero no hemos querido ir a lo más obvio", sino contemplar "todo el ecosistema musical y ver cómo eso podía tener derivadas turísticas incrementales", indicó Lacunza, para quien el binomio turismo/cultura es el eje principal de esta iniciativa. Un eje que debe moverse "sobre una triple hélice" de festivales, salas y recintos y bandas y artistas.

más de 50 festivales Comenzando por el primer indicador, para preparar el BIME, Lacunza y el equipo que acudió con él a la cita en el BEC de Barakaldo determinaron que, actualmente, se celebran más de cincuenta festivales de música en Navarra. De diversos géneros, en distintos puntos de la comunidad y durante todo el año, lo que sin duda cumple con los propósitos de la Dirección General de Turismo, que en la búsqueda y desarrollo de productos persigue la desestacionalización, elevar el gasto en territorio, incrementar la estancia de los visitantes y que estos se conviertan en prescriptores.

En cuanto a los espacios, en Navarra se celebran eventos en vivo de manera estable en bares y salas, así como en grandes escenarios. Por último, parte de los artistas y de las bandas residentes en Navarra se encuentran recogidos en el catálogo de la Dirección General de Cultura.

Este planteamiento de confluencia entre turismo y cultura obtuvo una "buena valoración" por parte de los organizadores del BIME, donde los representantes navarros, entre los que también estuvo Carlos Aguirre, presidente de la Asociación Navarra de Agencias Receptivas Turísticas, mantuvieron más de un centenar de encuentros con grupos, promotores, gestores de recintos, empresas, ticketeras, etcétera.

¿asamblea de la apm en 2021? En dicha cita internacional desde NICDO se volvió a presentar a Pamplona como candidata a albergar la asamblea de la Asociación de Promotores Musicales (APM) de España en 2021 y "ya estamos trabajando en los siguientes pasos", dijo el gerente de la empresa pública encargada de desarrollar esta nueva marca. El más inmediato será la presencia de Reyno de la música en vivo en Fitur, que se celebrará del 22 al 26 de enero en Madrid. Y este año se acudirá al BIME con un proyecto más elaborado que permita desarrollar "este espacio prometedor".

con x the banjo La cita de ayer se cerró con la actuación en directo de los navarros Con X The Banjo. En el evento se pudo ver al director general de Cultura, Iñaki Apezteguía; a la directora general de Turismo, Maitena Ezkutari, así como a promotores musicales como Ana Zamarbide (In & Out) y Rudy Goroskieta; a organizadores de festivales como el Iruña Rock y SantasPascuas, a la agencia Black Izar, a programadores de bares como el Garazi y el Caballo Blanco, a entidades como Ópera de Cámara de Navarra, además de a artistas como la violista Isabel Villanueva y al cantante y compositor Gussy, entre otros.