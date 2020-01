'Joker' reina en unas nominaciones al Oscar que reconocen a Antonio Banderas

los ángeles - Joker irrumpió ayer con una tremenda sonrisa, y once candidaturas bajo el brazo, en unos Oscar que citaron a Martin Scorsese, Quentin Tarantino y Sam Mendes para un duelo cinematográfico de altos vuelos. La Academia de Hollywood desveló las nominaciones para su 92 edición, que se celebrará en Los Ángeles el próximo 9 de febrero, y en la que Joker parte como favorita con once menciones, seguida de El irlandés, Érase una vez... en Hollywood y 1917, con diez candidaturas cada una.

Los Oscar tendrán mucho sabor español de la mano de Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, candidata a mejor cinta internacional y a mejor actor con Antonio Banderas, en la que es primera nominación de su carrera. Además, está Klaus, de Sergio Pablos, que optará a la distinción a mejor filme animado.

FRENTE A TODOS Tras un maravilloso año de extraordinaria calidad y variedad en la gran pantalla, los Oscar se inclinaron ante el fabuloso fenómeno de Joker, que no solo enamoró a la crítica, sino que se convirtió en la película para adultos más taquillera de todos los tiempos (1.067 millones de dólares de recaudación en total). Gran parte de ese éxito se debe a la impresionante interpretación de Joaquin Phoenix, el gran favorito al Oscar a mejor actor. Justo por detrás de Joker, los Oscar regalarán al público un reñidísimo duelo entre dos de los mayores talentos que ha alumbrado el cine estadounidense en toda su historia. De un lado, Martin Scorsese (El irlandés), uno de los grandes iconos del Nuevo Hollywood y un emblema de la hornada de directores de los años 70 que revolucionó el cine en EEUU, con un estilo vibrante y apasionado. Del otro, Quentin Tarantino (Erase una vez... en Hollywood), quizá el máximo representante de la posmodernidad en la gran pantalla y todo un maestro a la hora de jugar con los géneros cinematográficos y retorcerlos, en un sincero homenaje, para hacerlos pasar por un pastiche contemporáneo.

Y entre ellos se ha colado también con diez nominaciones 1917, la asombrosa épica bélica, además de un prodigio técnico a cargo del británico Sam Mendes, que llega lanzada tras haber ganado los Globos de Oro a la mejor película dramática y la mejor dirección. Mendes, además, no es ningún novato en los Óscar: su ópera primera American Beauty (1999) arrasó con cinco estatuillas, incluida la de mejor película.

INTÉRPRETES Con todo lo anterior, el Oscar en la categoría reina de mejor película se decidirá entre Érase una vez ... en Hollywood, El irlandés, Le Mans'66, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia de un matrimonio, 1917 y la gran sorpresa surcoreana de Parásitos.

Junto al favorito Phoenix y a Banderas, el galardón al mejor actor, en un memorable año de interpretaciones masculinas, contará como nominados con Adam Driver (Historia de un matrimonio), Leonardo DiCaprio (Érase una vez... en Hollywood) y Jonathan Pryce (Los dos papas). Y Renée Zellweger, muy aplaudida por Judy, podría llevarse el segundo Oscar de su carrera, ya que parte como rival a batir en el apartado de mejor actriz por delante de Cynthia Erivo (Harriet), Saoirse Ronan (Mujercitas), Charlize Theron (El escándalo. Bombshell) y Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio). Esta última hace doblete, ya que figura también en la categoría de actriz de reparto por Jojo Rabbit, junto a Kathy Bates (Richard Jewell), Laura Dern (Historia de un matrimonio), Margot Robbie (El escándalo. Bombshell) y Florence Pugh (Mujercitas).

En el apartado masculino están Brad Pitt (Érase una vez... en Hollywood), Al Pacino y Joe Pesci (El irlandés), Anthony Hopkins (Los dos papas) y Tom Hanks (Un amigo extraordinario).

desde málaga Antonio Banderas se se mostró ayer "encantado y muy contento" tras conocerse su nominación. Así, subrayó que "probablemente es complicado" ganar la estatuilla, pero incidió en que el premio "consiste básicamente en esa nominación" y su importancia "para la cinematografía española". Banderas habló desde el Teatro Albéniz de Málaga, donde precisamente ayer presentó Dolor y Gloria dentro de las actividades para el público programadas como antesala de los Premios Goya, que se celebran en la ciudad el 25 de enero. El actor y director señaló que después de vivir 25 años en Los Ángeles conoce todos los procedimientos para los Oscar y muchos otros. "Es muy complicado, sin estar allí que haya pasado lo que ha pasado. No me lo esperaba, sinceramente, porque no, porque este año tomé una opción, creo que la correcta, de estar en mi teatro, en mi tierra y haciendo teatro, que es lo que a mí me gusta". Sobre Dolor y Gloria, afirmó que "viene a completar 40 años con una persona a la que respeto, admiro y quiero, que es Pedro Almodóvar", de quien ha dicho que hace arte y que vive a través del cine: "Su vida es el cine".

además...

'Klaus'. El director de Klaus, Sergio Pablos, dijo sentirse "abrumado" por la nominación de su cinta a mejor película de animación en los Oscar. Pablos agradeció a la Academia de Hollywood, así como a Atresmedia por haber dado "el primer impulso al proyecto", y a Netflix "por el apoyo incondicional" que les ha brindado, "especialmente cuando no se trataba en absoluto de una apuesta segura, sino de un primer largometraje de una pequeña empresa española con un director debutante".

Ausencia. Una vez más, los Oscar no tendrán este año ninguna mujer nominada al premio a la mejor dirección.

algunas cifras

520

Con su nominación por la música de Star Wars: El ascenso de Skywalker, John Williams ha pulverizado su propio récord y eleva su número de candidaturas a las 52.

24 para Netflix. Netflix lidera por primera vez en la historia los premios Oscar, con un total de 24 nominaciones, con títulos como El irlandés e Historia de un matrimonio.