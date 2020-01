El Azkena Rock empieza a perfilar su cartel y pone a la venta las entradas de día

Vitoria - Aunque el frío exterior de estos días parezca indicar lo contrario, lo cierto es que cada vez queda menos para que los rayos del Azkena Rock Festival calienten la capital alavesa. Por eso, la decimonovena edición del certamen va dando los acostumbrados pasos para perfilar la propuesta que compartirá con las miles de personas que entre el 19 y el 20 de junio acudan a la ciudad y a Mendizabala. Por ello, la promotora vasca Last Tour empezó ayer a distribuir las bandas ya confirmadas por las dos jornadas, con lo que aprovechó para fijar el precio del abono (120 euros) y sacar a la venta las entradas de día (65 euros).

Por supuesto, son todavía muchos los detalles que quedan por ir conociendo de cara a la celebración del festival, que un año más va a contar con DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA como medio oficial. Para empezar, no tardará mucho en saberse la composición del espacio Trashville, esas dos carpas que ya se han convertido en un clásico en el recinto y en las que todo es posible. Y no hay que olvidar que sigue en marcha el concurso Rock Party, del que saldrán dos grupos que se unirán al cartel, aunque esto no se conocerá hasta que en abril se produzcan las finales en la sala Sol de Madrid. Además, habrá que sumar las actuaciones en la Virgen Blanca y otros detalles que se irán conociendo.

Más allá de eso, el cuerpo principal del ARF también está a la espera de añadir más formaciones -sobre todo, de cara a su propuesta del sábado-, entre las que queda alguna que otra sorpresa que va a hacer que el público se motive todavía más para acudir, sin perder de vista que ya los primeros 3.000 abonos que el certamen puso a la venta durante su anterior edición volaron sin salir de Mendizabala y que todo hace indicar que la asistencia este 2020 puede alcanzar cotas muy altas. Todo se andará.

De momento, sobre todo pensando en aquellas personas que solo podrán acudir un día y tienen que elegir, el ARF ya ha empezado a distribuir lo anunciado hasta el momento. Así, el viernes 19 de junio -que por ahora presenta un aspecto más completo- estará liderado por John Fogerty, aunque no hay duda de que la parte alta de esta primera jornada cuenta con alicientes más que de sobra, puesto que junto al ex de la Creedence Clearwater Revival estarán Brian Wilson (alma de los Beach Boys), la icónica y referencial Suzi Quatro, y unos Social Distortion esperadísimos.

Ahí no quedará la cosa puesto que también actuarán ese primer día Drive-by Truckers, los británicos The Adicts, Robyn Hitchcock (que acudirá con banda), Reverend Horton Heat, The Steepwater Band, Ray Collin's Hot Club, los vizcaínos Wicked Wizzard (que llegaron al evento a través del Villa de Bilbao) y los andaluces Derby Motoreta's Burrito Kachimba. Eso sin contar lo que todavía tiene que sumarse.

Eso sí, por ahora el cartel del sábado 20 presenta algunos huecos más que se han de ir completando. Por ahora, se sabe que la segunda jornada estará liderada por la inigualable Patti Smith. Junto a ella y su banda, estarán Incubus, que a buen seguro atraerán a muchos seguidores puesto que, además, su actuación en Vitoria va a ser la única que ofrezcan en el Estado a lo largo de 2020. A Mendizabala, pero con nuevo disco, volverán las norteamericanas L7 así como unos Fu Manchu en plena gira de su trigésimo aniversario.

También serán de la partida Shooter Jennings y unos Baroness que pueden marcar uno de los momentos más destacados de esta edición, sin olvidar a Tahúres Zurdos, The Wildhearts, DeWolff, los gasteiztarras The Faithless y Petróleo. Eso a la espera de más noticias, claro.

viernes 19 de junio

John Fogerty, Brian Wilson ft. Al Jardine & Blondie Chaplin, Suzi Quatro, Social Distortion, Drive-by Truckers, The Adicts , Reverend Horton Heat, Robyn Hitchcock & Los del Huevos, The Steepwater Band, Ray Collins Hot Club, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Wicked Wizzard?

Sábad0 20 de junio

Patti Smith and band, Incubus, L7, Fu Manchu 30th anniversary, Baroness, Shooter Jennings, Tahúres Zurdos, The Wildhearts, Petróleo, Dewolff, The Faithless?

Precios

Entrada de día: 65 euros.

Bono: 120 euros

Bono + camping: 130 euros.