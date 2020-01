Los retratos perdidos y sin perjuicios de Hugh Mangum llegan a Madrid

madrid - En un granero familiar de Carolina del Norte (EEUU) se encontraron cientos de negativos que retrataban los personajes más diversos de los años cincuenta estadounidenses, una obra del fotógrafo de Hugh Mangum (1877-1922) que se expone por primera vez en Europa en una galería madrileña.

Los más de 900 negativos encontrados fueron donados a la Universidad de Duke y llegaron a las manos de los catedráticos Alex Harris y Margaret Sarto, quienes compusieron la colección Where We Find Ourselves. La exposición, que comprende una veintena de estos negativos, se exhibe hasta el 28 de marzo en la galería Cámara Oscura, dirigida por Juan Curto. "Es un proyecto de arqueología fotográfica", dice Curto, quien explica que apenas había detalles biográficos de este fotógrafo de retratos, que se atrevió a "romper con los estereotipos de la época". Durante los años de las leyes de segregación racial Jim Crow en el sur de EEUU, Mangum viajó de pueblo en pueblo por Carolina del Norte y Virginia para retratar a personas negras, blancas e indígenas de diferentes edades o estatus sociales en estudios improvisados. - Efe