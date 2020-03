La nieta de Elvis, en ‘Todos quieren a Daisy Jones’

madrid – Si algo ha demostrado Reese Whiterspoon en los últimos años es su talento como productora llevando novelas a la pantalla. Lo hizo con Perdida (2014) y Alma salvaje (2014) y convenció a los más suspicaces con la serie Big Little Lies (2017-2019). Pocos dudan de que repetirá con Todos quieren a Daisy Jones. Hello Sunshine, la compañía de Whiterspoon, es una de las productoras de la serie que emitirá Amazon y que aún no tiene fecha de estreno pero ya está dando mucho que hablar, dado el éxito de la novela homónima de Taylor Jenkins Reid y su infalible combinación de drogas, sexo y rock and roll, eso sí, con protagonistas femeninas.

La trama se ambienta en la escena musical de Los Ángeles de los 70 y narra el ascenso y caída de una banda, Daisy Jones & The Six. Es un grupo ficticio pero la autora se inspiró en Fleetwood Mac, en la historia de amor y desamor entre sus líderes, Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, y en uno de los mayores frutos creativos de esa tensa relación, su álbum Rumours (1977). Riley Keough será la magnética y autodestructiva Daisy Jones. Nieta de Elvis Presley e hijastra de Michael Jackson, la actriz y modelo californiana debutó en 2010 con otro drama musical, The Runaways, junto a Kristen Stewart y Dakota Fanning, y empezó a ser tenida en cuenta gracias a la serie de Steven Soderbergh The girlfriend experience. Para el papel de Billy Dune, el otro líder del grupo, han elegido a Sam Claflin, conocido por la saga Los juegos del hambre y por la serie Peaky Blinders, en la que daba vida a un político fascista. Sebastian Chacon, Suki Waterhouse, Josh Whitehouse, Will Harrison y Nabiyah Be son otros nombres confirmados.

Es previsible que la narración adopte la forma de un falso documental con testimonios a cámara, ya que así es como está escrita la novela, una elección que da mucho juego y profundidad a los personajes por la multiplicidad de puntos de vista de una misma situación. El hilo conductor es el camino a la fama de esa banda a través del mismo Jenkins Reid –que trabajaba como ayudante de producción– habla de las relaciones entre polos opuestos o similares, de las adicciones y lo que hay detrás, del ambiente nocturno en el Whiskey a Gogo y otros locales de Sunset Boulevard en los 70 o en las fiestas desenfrenadas junto a una piscina del Chateau Marmont.