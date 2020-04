Nace 'RiberentenaFest' con música, poesía, cocina y deporte a través de internet

tudela – Tal y como surgen las grandes ideas, con un "¿por qué no hacemos...?" entre dos amigas, las tudelanas Eva Eliceche y Beatriz Ochoa. Así nació el festival RiberentenaFest que se va a celebrar a través de Instagram y Facebook los próximos viernes 10, sábado 11 y domingo 12 y que busca que los riberos puedan disfrutar de otra manera la Semana Santa con mucha música, poesía, cocina, danza o yoga pero todo con personas de la Ribera.



Según explicó Eva Eliceche, "estaba en mi casa en estos días de cuarentena viendo los festivales que se hacían por redes y justo me llamó mi amiga Bea y me dijo, 'oye, ¿y si hacemos un festival?' Le dije sí, sin pensarlo". En ese momento ambas se pusieron manos a la obra a tirar de teléfono y contactos porque tenían claro que querían hacerlo con la gente de la Ribera. "Para ese fin de semana no nos daba tiempo así que decidimos para el siguiente, que es éste, de Semana Santa".

De esa forma, hicieron una lista de personas y grupos a los que pudieran contactar fácil en el marco de distintas artes y según les fueron confirmando fueron cerrando los horarios. Luego localizaron a su amigo Javier García para que les hiciera el logotipo y ya había nacido RiberentenaFest. "Un espacio donde se comparta, tanto en directo como por vídeos, diferentes disciplinas artísticas de la mano de personas de la Ribera, poniendo en valor el talento que tenemos en esta zona de Navarra y darle visibilidad". De esa manera, contactaron con grupos de música y con todo tipo de gente "que sabíamos que se dedicaba a hacer música, ya fuera en sus ratos libres o de manera más seria, con gente que baila, lee, cocina, lo que se nos iba ocurriendo...", explica Eva.

Para esta primera edición, la gran mayoría de los participantes son de Tudela y Corella pero para próximas, que pueden ser el siguiente fin de semana, "estamos abiertas a que cualquier persona pueda contactar con nosotras para más adelante volver a repetir esto y que sea más amplio y podamos llegar a más gente. Si vemos que la gente se anima y responde, nos gustaría repetir el festival, porque vemos que esto va para largo, hasta el día 26 al menos".

De esta forma los primeros grupos o cantantes fueron confirmando su participación ya que "la respuesta ha sido muy buena en general aunque algunos no nos contestaron". Así confirmaron a los Flamingos, Las Gafas de Mike, Muchacha, Timbakada, cada uno a su forma, unos en acústico, otros en vídeo. "A algunos menos conocidos los directos les dan un poco de miedo o vergüenza y no se han animado".

Para poderlos seguir las cuentas son, en Instagram: @riberentenafest y en Facebook: Riberentenafest. "Hemos seguido la dinámica de otros festivales. Colgamos la información en nuestras páginas de Facebook e Instagran y la idea es que a las horas a las que sean los conciertos, clases o lo que sea conectemos en directo con la persona en su cuenta y ya se quedará haciendo su directo".

Aunque los horarios concretos de cada actuación tienen aún que cerrarse, lo que si se sabe es su duración que será el viernes de 19.15 a 23.00 horas, el sábado de 11.30 a 14.00 y de 18.00 a 23.00 y el domingo de 11.30 a 14.00 y de 18.30 a 21.30. Entre otros estarán presentes Flamingos, Gafas de Mike, Muchacha, dj Ribera Kids, de Corella, Toni Asuero (rap), José y Ángel (flamenco), clases de Yoga, de Fitness, de cocina (Jon del restaurante Sua), así como lectura de poesía (Mikel Arilla, Inma Benítez y el Club de Lectura).

El programa áun se está cerradno pero estará toda la información en los perfiles de Instagram y Facebook, "animamos a todas las personas que quieran participar".