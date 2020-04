Care Santos comparte píldoras de poesía para combatir el encierro

madrid – La última novela de la escritora Care Santos estaba a punto de salir a la venta cuando se decretó el estado de alarma y, ante la imposibilidad de presentar su obra por el cierre de las librerías, decidió compartir en redes su pasión por la literatura con "píldoras de poesía" diarias, un minuto de versos al día que han "enganchado" a muchos.

Y desde el 16 de marzo, durante un minuto, los versos que lee Care Santos en forma de "píldoras", toda ella de los volúmenes de poesía que acumula en su biblioteca, llega a los aficionados a través de las redes sociales de esta escritora y se une así a otras iniciativas como las "recetas literarias" que ha puesto en marcha la Escuela de Escritores y en la que conocidos autores mantienen encuentros virtuales con cada "paciente" que haya pedido cita y le recomendarán un libro adecuado a su estado de ánimo para sobrellevar la cuarentena. Las "píldoras" de la barcelonesa Care Santos, Premio Ramon Llull 2014 y Nadal 2017, llegan desde entonces puntualmente para "confinadas y confinados", a excepción de los dos días de "apagón cultural" que se convocó en protesta por la falta de medidas en relación al sector de la cultura y unas declaraciones del ministro, José Manuel Rodríguez Uribes. "Podría haber dicho cualquier otra cosa. Por ejemplo, que no hay dinero o no hay ganas de darlo. En cambio ha dicho esta parida. La vida sin cultura no merece vivirse, señor ministro. ¿No lo sabe aún?", preguntaba la escritora al ministro en redes sociales.

La novelista, gran aficionada a la poesía, explica que si hubiera sabido tocar la armónica, "habría salido al balcón a tocarla, pero como lo que me caracteriza sobre todo es la pasión por leer, decidí compartirla". Poseedora de una gran biblioteca de poesía, Care Santos elige cada día uno de sus poetas preferidos, y de ellos versos que puedan ser del gusto de un amplio público. Y así, ha comenzado a tener muchos seguidores "enganchados" a esta píldora para alejarse de la realidad de estos días.

juana inés de la cruz Cada jornada recurre a uno de los muchos libros que tiene entre los más de 15.000 volúmenes de su biblioteca personal, señala, y sostiene que podría estar ofreciendo "píldoras" diarias durante diez años. Octavio Paz, Pedro Salinas, Gustavo Adolfo Becquer, Jorge Luis Borges, Antonio Machado... son algunos de los "imprescindibles" en este minuto que Santos cuelga en sus redes tanto en castellano como en catalán y que comenzó con Lope de Vega. Pero también otros como Pilar Paz Pasamar, Fabian Casas,, Boris Vian, John Donne, Charles Bukowski o Gloria Fuertes para celebrar el Día de la Literatura Infantil y Juvenil.... Y de todos los poetas que han pasado por este minuto, la preferida ha sido por el momento Juana Inés de la Cruz, asegura.

La escritora cumplió 50 años el 8 de abril y lo celebró en este espacio con una "píldora rara y algo narcisista", indicó. Y es que se trataba de un poema suyo, Mary Shelley en villa Diodati en julio de 1816, porque Care Santos escribe poesía aunque no la haya publicado.