Black Friday aborda las vivencias del grupo en su nuevo single

pamplona – "Parecerá que todo ha cambiado, pero las calles serán iguales". Ese es el mensaje premonitorio que contiene el nuevo single de la banda pamplonesa Black Friday, a cuyos miembros la cuarentena pilló de sorpresa justo después de haber terminado de grabar el que iba a ser su disco.

El pasado 4 de abril, y en pleno confinamiento, Black Friday sacó a la luz Entre Manchester y Shannon, una canción que "no es ni alegre ni triste", según el vocalista de la banda, Luis Huici, que asegura que sus versos invitan a que "reflexionemos sobre nuestras propias vivencias". Huici explica que siempre había querido hablar sobre "las raíces" y reflejar a los demás miembros del grupo en lo que califica como un "homenaje a los amigos" que atraviesa los lugares que los han visto crecer, tales como la terraza de Labrit en Pamplona, Shannon en Irlanda o Manchester en Reino Unido. "Me he dado cuenta de que cada vez que uno viaja, se va fuera de casa, experimenta cosas, conoce gente nueva y vive momentos que nunca te pasarían en tu propia casa", reconoce Huici, que añade que al regresar a su casa, aunque las calles "siguen siendo iguales", siente que el ambiente es diferente.

Entre Manchester y Shannon es un resumen de esa sensación de "no encajar" en tu propio hogar y, según Huici, de lo "difícil" que es la adaptación al comienzo cuando no sabes si el que has cambiado eres tú o los demás, pero como, con el tiempo, te das cuenta de que la gente de siempre está ahí. "A pesar de los años y lo que hemos viajado, es como si no nos hubiésemos separado", cuenta la letra de la canción sobre una situación que perfectamente se puede extrapolar a la realidad actual y que mantiene ese aliento de "esperanza" de que, cuando podamos salir de nuestras casas nos reencontraremos como siempre.

Huici comenta que esta situación de encierro también le ha ayudado a valorar que "la felicidad está en los pequeños detalles de cada día", pero se muestra optimista con respecto al futuro de la banda a lo largo de este 2020, a pesar de darlo "por perdido" después de haber cancelado varios conciertos.

El entusiasmo de Huici se debe a la anticipación de sus compañeros de la banda, que supieron organizar "las cosas con antelación y hacer la preproducción de todo el disco a distancia con el productor, Iñaki Llarena, lo que les permitió poder grabar "prácticamente todo" a comienzos de febrero. "Es una faena tremenda para los músicos en general", cuenta Huici, que relata la situación de algunas bandas amigas que se van a quedar "con 2020 muerto porque no pueden sacar canciones al no poder grabarlas" y prevé que se van a cancelar los conciertos hasta 2021 y se reducirá el aforo habitual.

goteo de canciones Por eso para el líder de la banda ahora la clave está en "gestionar cómo sacar estas canciones" ya grabadas, que en un principio iban a conformar un pequeño álbum y ahora se van a tornar en "singles por fascículos" que contarán una historia conjunta en la que cada canción será un capítulo. Esta estrategia responde a la filosofía de Huici de que "si dejas mucho tiempo en barbecho, se te pudre la cosecha", algo que pretenden evitar con este goteo de canciones que permitan "mantener la llama" y "seguir dando de comer a su base de fans", a la que califica de "humilde" y "pequeñita". Aunque eso no será tarea difícil dada la capacidad compositora de Huici, que a pesar de admitir que "va por rachas" logró componer 25 canciones en los cuatro meses que estuvo viviendo en Irlanda el año pasado y también está aprovechando la cuarentena para poner letra a sus ideas.

Sin embargo, no está siendo todo lo productiva que esperaba el vocalista, pues admite que le está siendo más complicado "llevar una rutina activa" y tener momentos lúcidos en el día, pero que siempre saca "algún verso de la manga". "Solo necesitas una guitarra y tu propia imaginación", asegura Huici.

Y es que un virus no le va a impedir "seguir transmitiendo emociones a la gente" a Black Friday, una banda creada entre Pamplona y San Sebastián y formada por Juancho Argencio, David Cerro, Eduardo García, Xabier Goikolea, Luis Huici, Iñigo Lomas y Pablo Zubiri.