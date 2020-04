La nueva serie de 'Star Wars' tendrá una protagonista femenina

'The Mandalorian' se estrenó en EEUU en noviembre. Foto: Disney+

los ángeles – Disney está preparando el rodaje de una serie sobre el universo Star Wars centrada en un personaje femenino, que se sumará en el catálogo de los estudios a la existente The Mandalorian y a la futura ficción en la que Ewan McGregor volverá a encarnar a Obi-Wan Kenobi. La creadora de la nueva trama de la franquicia galáctica será Leslye Headland, que ha cosechado un gran éxito con la comedia Russian Doll de Netflix, según informó Variety. No se han aportado más detalles sobre el argumento ni el reparto de esta serie, que será la cuarta producción no animada basada en el universo Star Wars para la plataforma Disney+.

Por un lado, la compañía acaba de confirmar que está trabajando ya en la tercera temporada de The Mandalorian, la primera de ellas estrenada en noviembre con el chileno Pedro Pascal como protagonista. Además, el mexicano Diego Luna, que lideró junto a Felicity Jones la cinta Rogue One: A Star Wars Story, será el protagonista de una segunda serie que ahondará en la historia del miembro de las fuerzas rebeldes Cassian Andor. "Regresar al universo Star Wars es muy especial para mí", dijo el mexicano en noviembre de 2018 cuando se anunció este proyecto, aún por estrenar.

obi-wan kenobi Finalmente, Disney y la factoría Star Wars han decidido continuar con la producción de la serie sobre Obi-Wan Kenobi que protagonizará el actor Ewan McGregor y que despertó el entusiasmo de los fanáticos cuando se anunció el proyecto, a pesar de que varias diferencias creativas llevaron a su suspensión posterior. Ahora, el gigante del entretenimiento ha fichado a un nuevo escritor, Joby Harold, para reescribir algunos de los guiones elaborados, después de que Disney detuviera los trabajos en enero para repensar la historia por ser demasiado parecida a The Mandalorian.

Con la puesta en marcha de estos cuatro proyectos parece que las series serán el futuro del universo Star Wars tras el final de la saga original de películas.