Viggo Mortensen recibirá un Premio Donostia más preciado que el Anillo Único

San sebastián – En una de las últimas escenas de La comunidad del anillo, la primera parte de la trilogía de El Señor de los Anillos de Peter Jackson, el personaje de Aragorn, por el que Viggo Mortensen logró fama internacional, rechaza el Anillo Único, el objeto más poderoso de la Tierra Media. No obstante, lo que Mortensen no ha podido rechazar es el Premio Donostia, un tesoro que el Zinemaldia le otorgará durante su 68ª edición. Así lo dio a conocer ayer el Festival Internacional de Cine mediante una nota de prensa, la primera que adelanta algo de información sobre las celebridades que pasearán sobre una alfombra roja, a la que solo se podrán acercar profesionales de la prensa y no espectadores o aficionados, debido a las restricciones por el covid-19.

De esta manera, Mortensen pasará a engrosar una lista en la que, además de artistas como Bette Davis, Al Pacino, Max von Sydow u Oliver Stone, también se encuentra otro miembro de la Compañía del Anillo: Ian McKellen, Gandalf El Blanco –otro que rechazó el Anillo Único–, recibió el Donostia hace once años.

Aunque el papel que le impulsó a la fama y lo convirtió en icono de una generación está vinculado a las adaptaciones cinematográficas de la obra de J.R.R. Tolkien, la realidad es que como actor ha forjado una filmografía amplia y diversa que supera el medio centenar de referencias; una carrera en la que nunca se ha cerrado a género alguno.

Con la próxima serán tres las veces que Mortensen habrá participado en el Festival y, en esta ocasión, lo hará con su debut como director: Falling es un drama familiar en la que se sienta en la silla del realizador –además de protagonizarla se ha encargado del guion–.

Falling cerró el Festival de Sundance,cuenta con el sello que este año ha otorgado Cannes y, antes de su estreno en salas comerciales el próximo 2 de octubre, tendrá su premiere europea en el Zinemaldia. En cuanto a la trama, Mortensen interpreta a John Peterson un hombre que vive con su marido Eric y su hija adoptiva, Mónica, en California. La tranquilidad de la familia se verá alterada cuando el padre de John, Willis –Lance Henriksen–, un granjero solitario y conservador, pase una temporada con ellos.

tres nominaciones a los óscarEn los últimos quince años, el neoyorquino de ascendencia danesa, ha sido nominado hasta en tres ocasiones a los premios Óscar de la Academia de Hollywood. La primera de ellas fue por su papel en Promesas del Este, la segunda de las tres colaboraciones que ha llevado a cabo con el director David Cronenberg –también participa con este en Una historia de violencia yen Un método peligroso–y en la que interpreta a Nikolai, un sicario ruso. Precisamente, Promesas del Este fue la película inaugural del Zinemaldia en 2007, largometraje con el que Mortensen se dejó caer en Donostia por primera vez –volvería en 2014 para presentar la argentina Jauja, dirigida por Lisandro Alonso y seleccionada para Horizontes Latinos–.

La segunda nominación a los Óscar llegó en 2016 por Captain Fantastic, de Matt Ross, en la que da vida a un viudo y abnegado padre que intenta inculcar una enseñanza alternativa a sus seis hijos. La última vez que optó a este premio fue en 2019 por interpretar a Tony Lip, un guardaespaldas italoamericano que debe proteger la vida de Donald Shirley (Mahershala Ali), un pianista negro que ofrece una gira de conciertos por los estados del sur de EEUU en la década de los 60. Si bien Mortensen no se hizo con la estatuilla, Green Book se llevó tres galardones, incluyendo el de Mejor película y el de Mejor actor protagonista para Ali.

facilidad para los idiomas Nacido en Nueva York, pasó parte de su infancia en Argentina, país en el que aprendió a hablar castellano, idioma que le ha permitido meterse en la piel del capitán Alatriste, en la versión cinematográfica de las novelas de Arturo Pérez Reverte que Agustín Díaz Yanes estrenó en 2006.

Su conocimiento de este idioma –Mortensen reside en Madrid–, también le permitió una década antes participar en otras producciones estatales como Gimlet, de José Luis Acosta, y que se proyectó en la sección Zabaltegi-Nuevos Directores en 1995, y La pistola de mi hermano, de Ray Loriga (1996). Asimismo, además de su papel en la citada Jauja, también actuó en la argentina Todos tenemos un plan (2012). El artista tiene gran facilidad para los idiomas y más allá del castellano, habla, entre otros, danés, árabe y francés.

Su primer trabajo en el cine, por otra parte, fue el clásico moderno Único testigo, de Peter Weir, como uno de los granjeros amish de la comunidad a la que se traslada Harrison Ford. Desde aquel lejano 1985, Mortensen ha trabajado a la orden de cineastas de renombre como Brian de Palma –Atrapado por su pasado, 1993–, Gus van Sant –remake de Psicosis, 1998– y Ridley Scott –La teniente O'Neil, 1997–, entre otros.

independentismo catalán Poco amigo de las alfombras rojas, Viggo Mortensen ha destacado por ser un actor social y políticamente comprometido. No en vano, cuando llegó a Donostia en 2014 vistió una camiseta con un mensaje contra el fracking.

Asimismo también se ha posicionado a favor del derecho a decidir en Catalunya. Ese mismo 2014, con otras 25 personalidades internacionales, firmó un manifiesto Let Catalanes vote y cuatro años después se hizo socio de Òmnium Cultural.

