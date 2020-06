'Los hombres de Paco', con Michelle Jenner y Hugo Silva

Atresmedia ya trabaja en la nueva temporada de Los hombres de Paco, la exitosa serie que regresará con nuevos episodios al prime time de Antena 3 y que también estará disponible en ATRESplayer PREMIUM. Producida por Atresmedia TV en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio), la nueva etapa arranca con los Pacos de siempre, aquellos policías de barrio entrañables y desastrosos. Manteniendo la esencia de la serie, un giro importante marcará un antes y un después en la historia de los protagonistas.

Paco Tous, Pepón Nieto –protagonistas de la serie–, junto a Carlos Santos o Neus Sanz son algunos de los intérpretes que retomarán sus icónicos personajes y que ya están confirmados como reparto fijo para esta nueva etapa de la ficción televisiva que, actualmente, se encuentra en fase de preproducción.

once años después



El regreso de Los hombres de Paco, once años después de su adiós, no han querido perdérselo dos de sus protagonistas originales: Michelle Jenner y Hugo Silva se pondrán en la piel de los míticos Sara Miranda y Lucas Fernández en varios capítulos.

Los hombres de Paco cuenta con Montse García, Marc Cistaré (que ya fue guionista y coproductor ejecutivo en la anterior etapa) y Javier Pons como productores ejecutivos. Lucía Alonso-Allende es coproductora ejecutiva. José Javier Reguilón, Abraham Sastre y Tom Fernández son los encargados del guion. Las grabaciones de los nuevos capítulos arrancarán durante el verano siguiendo los estrictos protocolos sanitarios recomendados por las instituciones.

Antena 3 estrenó Los hombres de Paco en octubre del año 2005. Convertida en un fenómeno desde su inicio, la serie alcanzó los 117 capítulos y las nueve temporadas, llegando a su final en mayo de 2010.

Paco y sus hombres de la comisaría de San Antonio se convirtieron en los policías más queridos de la televisión gracias a unas tramas que aunaban comedia, suspense, acción y amor. Junto a sus inseparable Lucas y Mariano, estos policías de barrio se hicieron famosos por su caos y despiste, pero también por el empeño que ponían en cada caso.

La vuelta de Los hombres de Paco no va a defraudar a los viejos seguidores de la serie, pero también va a conseguir enganchar a nuevos espectadores. Paco es más viejo, más sabio y aún más testarudo. Ha crecido como persona y a su alrededor todo está cambiando. Pero si algo tiene Paco es que es un superviviente nato y que siempre va a saber adaptarse a cualquier reto. Eso sí, siempre con la ayuda de sus amigos.

En definitiva, Los hombres de Paco vuelven distintos, renovados, modernos, pero conservando su espíritu y su forma de ser, lo que les funciona y lo que se les da mejor. Se van a adaptar a los nuevos tiempos, aunque sea a cabezazos.