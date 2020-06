El concierto de Roger Hodgson en el Arena se traslada a 2021

pamplona – Debido a la situación sanitaria causada por la covid-19, el Navarra Arena informó ayer de que el concierto que Roger Hodgson, cofundador del emblemático grupo Supertramp, tenía previsto ofrecer en el pabellón pamplonés el próximo 23 de septiembre ha sido trasladado al 24 de septiembre de 2021. Hodgson actuará en Navarra Arena dentro de su gira mundial Breakfast in America World Tour.

En el caso de que alguna persona no pueda acudir a la nueva fecha, y desee solicitar la devolución del importe de las entradas, deberá ponerse en contacto con el canal de venta oficial donde las adquirió y se activarán las vías de devolución. Desde el Navarra Arena se recomienda, como es habitual, la compra a través de los canales de venta oficiales citados en esta página: navarrarena.com, ticketmaster.es y marcaentradas.com.

Hodgson continúa interpretando los éxitos que grabó por primera vez con Supertramp, tales como Give a Little Bit, The Logical Song, Dreamer, Take the Long Way Home, Breakfast in America, School, Fool's Overture o It's Raining Again. Acompañado por una impresionante banda de cuatro músicos, la gira Breakfast in America está recorriendo todo el mundo.