Josemi Carmona: Los flamencos deben dar un paso adelante y aprender otras materias

El guitarrista Josemi Carmona actúa este sábado en el festival Flamenco On Fire en un momento en el que, según ha considerado en una entrevista a Efe, los flamencos deben dar un paso adelante y aprender otras materias porque "hay muchos artistas que están ahí, además de por su arte, por su capacidad de estar en otros campos y saber relacionarse".

Carmona actuará en Pamplona junto al contrabajista Javier Colina, el virtuoso de la armónica Antonio Serrano y el batería Borja Barrueta con su proyecto conjunto "Veinte / Veinte", un nombre que hace referencia al año en el que nace este espectáculo y que la pandemia ha hecho que adquiera aún más significado.

P: ¿Cómo nace "Veinte / Veinte?

R: Nace del trabajo que vengo haciendo paralelamente con Colina, con quien he trabajado mucho, y con Andrés Serrano. Nos dimos cuenta de que hay una misma dirección y un camino por descubrir y decidimos hacer este proyecto junto a Borja Barrueta, que es un batería muy especial, muy sensible y muy imaginativo.

P: ¿A qué hace referencia el nombre del espectáculo?

R: Por un lado es el año en el que tenemos pensado arrancar este proyecto y también la fecha que ha movilizado el mundo, una fecha que no se nos va a olvidar nunca.

-¿Cómo mira a este año tan complicado?

R: Este año nos ha puesto en el aquí y el ahora, te das cuenta de que el mañana puede ser muy incierto. Antes no nos dábamos cuenta de lo bien que vivíamos y ahora tenemos que tener consciencia por cojones, no podemos ser unos descerebrados porque no hay espacio para ello. También ha cambiado la escala de valores porque se ha visto que la gente más importante es la que educa, la que cura y la que investiga. También la gente de la cultura porque es quien cura el alma.

P: ¿Ha cambiado mucho el mundo del flamenco con el paso de los años?

R:Sí, va mejorando, aunque quizá los artistas flamencos tendríamos que dar un paso en muchos sentidos porque los tiempos van cambiando y hay que ponerse las pilas. Yo animo a los jóvenes a que estén super preparados porque antiguamente te enseñaban que tenías que estudiar tu instrumento y tu música y hoy en día hay que estar preparado en más campos porque tienes que estar donde tienes que estar, tener unas redes, comunicación... Yo de hecho pienso que hay muchos artistas que están ahí, además de por su arte, por su capacidad de estar en otros campos y saber relacionarse.

P: ¿Fue complicado lanzarse en solitario después de tanto tiempo formando parte de Ketama?

R- Creo que lo dejamos en el momento en el que lo teníamos que dejar para seguir aprendiendo como músico y seguir creciendo como artista. Estoy contento de cada momento que he vivido y, sobre todo, con la gente con la que lo he podido compartir, con muchos músicos de los que he aprendido mucho. Entré en Ketama con 14 años y ocupó la primera parte de mi vida. Cuando se rompió me quedé un poco perdido porque estaba acostumbrado a tener una agenda que va de año en año y ahora hay un vacío, pero menos mal que hice caso a mi padre, que siempre me ha dicho que diversifique mi forma de tocar.

P: Ciertamente se ha sabido rodear de grandes artistas

R: Sí, el primer disco que hice después de Ketama fue con Carles Benavent y después en el segundo disco, "Las pequeñas cosas", estuvieron artistas invitados muy grandes como Paco de Lucía, Dave Holland, Manuel Carrasco, Álex Cuba...

La verdad es que me siento orgulloso porque son muchos los artistas que cuentan conmigo siempre que les llamo y eso es un reconocimiento de los compañeros que da mucha alegría.

P: ¿Cree que en el mundo del flamenco existe una relación más cercana entre los artista que en otros géneros?

R: En los flamencos hay una costumbre muy bonita que me enorgullece y es el homenajear a los mayores. Sí que es verdad que hay una unión no de cara a los gobiernos, pero sí a la hora del compañerismo. Todos nos conocemos y muchos nos admiramos. También el hecho de saber lo difícil que es esto nos une porque vivir del arte no es fácil y eso te acerca a pesar de que no te conozcas demasiado.

P:Una muestra de estos homenajes a los mayores es el propio festival del Flamenco On Fire, que año tras año recuerda a Sabicas.

R: Yo el Flamenco On Fire lo siento como mío porque estoy con ellos como manager, mi padre es embajador desde el primer año del festival y es una gente con una manera de hacer el flamenco que me parece muy acertada, con el flamenco en las calles, para niños, flamenco en todas sus vertientes y en todos los escenarios posibles, además hecho con mucho gusto y mucha humildad.