La película de Woody Allen en Donostia ya tiene cartel

donostia. La película que Woody Allen rodó el año pasado en Donostia y que servirá de inauguración del próximo Zinemaldia, Rifkin's Festival, ya cuenta con cartel promocional, que fue difundido ayer por la productora del largometraje, The Mediapro Studio.

El cartel, en el que aparecen los cuatro actores protagonistas de la cinta ?Wallance Shawn y Gina Gershon, en el centro; Louis Garrel y Elena Anaya, cada uno a un lado? tomando algo en la terraza del hotel María Cristina, es obra del ilustrador barcelonés Jordi Labanda, autor de prestigio que ha conseguido publicar sus diseños en publicaciones como Vogue, The Daily Telegraph y The New York Times, entre otras.

En una nota remitida a los medios, Labanda se mostró muy agradecido de participar en el proyecto. "Pocas veces recibes un email de uno de tus ídolos pidiéndote que colabores con él. La explosión de sensaciones dentro de tu cabeza es difícil de explicar", aseguró, para después añadir que muchas películas del cineasta neoyorquino le han marcado "tanto a nivel conceptual como estético".

"En mi vida profesional los proyectos más relevantes han sido siempre los más sencillos de realizar (y también los más divertidos). En el caso del cartel de Rifkin's Festival también ha sido así", aseguró el ilustrador, que a la hora de elaborar los bocetos se esforzó "en capturar la historia sin desvelar ningún secreto para conseguir una imagen que provocase el deseo de ver la película". Así las cosas, Allen aprobó sus primeros bocetos "a la primera", por lo que Labanda pasó a hacer la ilustración definitiva "sin apenas un retoque". "Así es como siempre he imaginado los rodajes de Woody; un proceso fácil, sin presiones y con mucho swing", sentenció el ilustrador barcelonés.

Rifkin's Festival es una comedia de enredos que se ambienta en el propio Zinemaldia, y además una canción de amor del propio Allen a sus referentes cinematográficos como Ingmar Bergman y Federico Fellini.