Azucena Vieites participa en la Bienal de Berlín

donostia – La artista hernaniarra Azucena Vieites expone en la 11 edición de la Bienal de Berlín, que se abrió ayer al público, tras aplazarse por la pandemia, y se centrará en las grietas internas que dividen a la sociedad bajo el título The Crack Begins Within. Será la primera participación de una creadora de la CAV en esta feria.

Vieites exhibe en Berlín una instalación que parte de un proceso de relectura o remake de sus proyectos previos, Coloring Book, Fundido Encadenado y Break Out of your Shell. Su obra estará expuesta en el Instituto de Arte Contemporáneo KW. Los resultados en forma de serigrafía, impresión digital y collage mostrarán una mirada innovadora hacia el trabajo de la artista.