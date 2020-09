Binet: "He escrito una gran parábola contra Thatcher"

El líder inca Atahualpa llega a la España de Carlos V e inicia la colonización de Europa en Civilizaciones, un libro que da la vuelta a la historia para crear una ficción "que podría haber ocurrido", según su autor, Laurent Binet, que define su libro como "una gran parábola contra Thatcher".

"Thatcher decía que no hay alternativa al sistema capitalista, pero yo creo que no hay ninguna fatalidad histórica que nos empuje necesariamente en una dirección", dijo ayer el autor de HHhH. En su nueva obra, el escritor francés hace uso de la ucronía, es decir, la reconstrucción de la historia sobre datos hipotéticos porque, en su opinión, "las cosas podrían haber ido de otra manera". "No hay fatalidad histórica, por lo tanto podemos hacer que las cosas vayan en otra dirección. El futuro está abierto", defendió.