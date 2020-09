La transformación centra la temática de un nuevo Mapamundismos

Pamplona – La 14ª edición de Mapamundistas explorará los procesos de cambio que atraviesan los cuerpos y examina sus representaciones, tanto en el mundo físico como en la esfera digital, a través de un conjunto de actividades que se desarrollan desde hoy hasta el 25 de octubre en Pamplona y Huarte. Bajo el título La transformación/Eraldaketa, el programa ofrece en cinco escenarios (Ciudadela de Pamplona, Centro Huarte, Universidad Pública de Navarra, Museo de Navarra y Batán de Villava) exposiciones de seis artistas: Caroline Delieutraz, Blanca Gracia, Pablo Lerma, Helena Goñi, Mireya Martín Larumbe y Jorge Martínez Uharte. Está prevista, además, una performance el sábado 3 de octubre en el Museo de Navarra y se mantiene la línea de educación artística dirigida a niños, jóvenes y adultos.



Así lo comunicó el Consistorio con motivo de su presentación, que corrió a cargo del director del Área de Cultura e Igualdad, Jorge Urdanoz, la comisaria de Mapamundistas, Alexandra Baures y los autores Blanca García, Caroline Delieutraz y Pablo Lerma. El Ayuntamiento de Pamplona participa en la financiación de este programa junto con Centro Huarte, Universidad Pública de Navarra, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Museo de Navarra e Institut Français. También han colaborado el Archivo Real y General de Navarra y The Visible Man.



En el ámbito municipal hoy se abrirán tres muestras expositivas diferentes, todas ellas en la Ciudadela. La instalación Hipnosis de Blanca Gracia en el Horno y las muestras Trolls Just Want to Have Fun de Caroline Delieutraz y Frame of Darkness de Pablo Lerma (Barcelona, 1986) en las naves I y II de la 1ª planta del Pabellón de Mixtos, respectivamente. El Horno es el destino elegido para que los centros educativos de Pamplona y su comarca se sumen al programa de educación artística Aula Mapamundistas. En ese espacio, pero también en casa, tras el visionado del audiovisual, se podrá realizar de forma individual una actividad que propone un ejercicio plástico sobre la transformación y los efectos en cadena que produce. Está previsto que, si las medidas de seguridad sanitaria lo permiten, se realicen visitas guiadas para grupos reducidos en horario lectivo.

Desde el 2 de septiembre, se puede visitar la exposición de la fotógrafa Helena Goñi titulada Tell me how close we are to a riot en el Sario. Asimismo, desde el 4 de septiembre, Mireya Martín Larumbe y Jorge Martínez Uharte han iniciado un proceso artístico conjunto titulado Transición de fase en Habitación (Centro Huarte), en torno a la idea de habitar y de crear.

El sábado 3 de octubre se celebrará otra cita con la creación en una sesión dedicada a la performance sonora con Anna Holveck, quien presentará una selección de vídeos de sus acciones y realizará la performance El auténtico pescador escondió él mismo el pez detrás de la piedra, en el Hall del Museo de la Universidad de Navarra. Además, Pablo Lerma, en el Batán de Villava, hasta el 25 de octubre muestra Arga, una colección de fotografías de árboles bajo el foco de la luz solar cambiante, además de imágenes que pertenecen al fondo del Archivo General y Real de Navarra.

